Čerstvý ženáč Jakab šokoval VIDEOm: Úplne nahý na webe... Ozvala sa jeho žena!

Robo Jakab si v týchto dňoch užíva oddych na východe Slovenska. Spolu s hereckými kolegami - Jurajom Kemkom, Vladom Kobielskym, Lukášom Latinákom a Mariánom Miezgom - si užil relax v jednom z hotelov vo Vinnom. Práve tam vznikli zábery, ktoré umelec včera zavesil na sociálnu sieť Instagram.

VIDEO: Robo Jakab zavesil na sociálnu sieť Instagram zábery, ako nahý skáče do jazera

Pochválil sa videom, na ktorom úplne nahý, s tým najintímnejším zabaleným v uteráku, uteká do jazera. No a pred vstupom do vody kus bielej osušky odhodil a už bez všetkého - tak ako ho Boh stvoril - vošiel dnu. Nahrávka na webe okamžite zožala úspech a hneď sa pod ňou objavilo niekoľko komentárov od žien.

„Pekný zadok,“ písali. A reakciu si neodpustila ani Jakabova čerstvá pani manželka, ktorá jednoducho poznamenala. „Už si nejaký prerelaxovaný,“ napísala Anička Rakovská. ktovie, či to herečka myslela s vtipom alebo si herec zarobil na problém...

Pod videom sa po chvíli objavil komentár od manželky Roba Jakaba, herečky Aničky Jakab Rakovskej. Zdroj: Instagram R.J.