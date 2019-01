Šarmantná bomba z Destiny's Child: Šťastím doslova žiari, už viac nie je sama

S radostnou novinkou sa čerstvá mamička pochválila na sociálnych sieťach, kde zverejnila fotografiu, ako sa s bábätko držia za ruky. Dieťatko po narodení vážilo 3 600 gramov. Rodáčka z texaského Houstonu sa za Walkera vydala v decembri 2017. Zatiaľ, čo pre ňu je dievčatko prvým potomkom, pre jej manžela je to už druhé dieťa. Z predošlého vzťahu má podnikateľ šesťročnú dcéru Madison.

LeToya Nicole Luckett-Walker pôsobila v Destiny's Child v období 1993 až 2000. So skupinou vydala albumy Destiny's Child (1998) a The Writing's on the Wall (1999). Speváčka ponúkla v roku 2006 debutový sólový album LeToya, s ktorým dobyla americký rebríček Billboard 200. V auguste 2009 vydala druhý album Lady Love a v máji 2017 uviedla na trh štúdiovku Back 2 Life. Zahrala si napríklad vo filmoch Vrahúni (2010) alebo Návrat stratenej dcéry (2010) i v seriáloch Hráči (2015) či Vražedné Miami (2015 - 2017). Účinkuje tiež v seriáli Greenleaf (2016).