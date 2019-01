Už ju neskrýva! Šmahel silvestroval s frajerkou: TOTO je ona a... Má dcéru!

Jeho bývalej manželke vzťah s Pašekom napokon nevydržal, no Šmahel si polovičku predsa len našiel. Prvé priznanie padlo v čase, keď súťažil na Farme. Tam mal niekoľko úprimných chvíľok a zo svojho súkromia prezradil skutočne kadečo – od dôvodov prečo to medzi ním a Miriam stroskotalo až po to, že je už rok zadaný.

A je to vonku! Šmahel priznal náhradu za Kalisovú: Neuveríte, ako dlho to s ňou ťahá!

Neposkytol však žiadne ďalšie detaily okrem jediného – priznal, že rovnako ako on, aj jeho partnerka má dieťa. K nám sa medzičasom dostali informácie, že by malo ísť o vdovu. Nech je to už akokoľvek, na Silvestra sa prelomili ľady a Šmahel svoju vyvolenú ukázal.

Martin Šmahel svoju polovičku už neskrýva. Zdroj: Facebook B.L.

S Beátou a jej dcérkou si užili pobyt v Tatrách. Zdroj: Facebook B.L.

Nový rok totiž strávil v Tatrách, kde si užíval v spoločnosti priateľky a jej dcérky. Dvojica sa potom zábermi zo silvestrovskej oslavy pochválila aj na sociálnej sieti. Dnes je už teda jasné, že jeho polovička sa volá Beáta a je to poriadna kočka. No a zo snímok to vyzerá tak, že dvojica je spolu naozaj šťastná a Martin si rozumie aj s jej dcérkou. Tak nech im to spolu vyjde!