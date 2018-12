Interpreti vianočného hitu nemajú veľké plány na Silvestra: Martausová a Ďurica majú voľný program

„Ja na Silvestra nemám nič. Teda, kebyže niečo mám, snáď by som o tom vedel a neviem o ničom,“ zavtipkoval Ďurica. „Tentoraz bude teda Silvester oddychový, som za to vďačný,“ poznamenal spevák, ktorý však hneď od začiatku nového roka plánuje s kapelou pilne skúšať akustický program. „Budeme sa pripravovať na nové akustické koncerty, to bude v mojom prípade pre zimu také príznačné. Zima bude v znamení akustických koncertov,“ prezradil.

Interpreti, ktorých nedávno spojila spolupráca na singli Holubička, si podľa vlastných slov do nového roka nič špeciálne neželajú. „Ja som práveže taká vďačná za to, čo bolo, za celý tento rok som vďačná a ďakujem aj za to, že som zdravá, že mám dobrých ľudí okolo seba a môžem robiť, čo ma baví. Takže ja si nič viac neželám, skôr ďakujem za to, čo mám,“ zhrnula za seba Martausová.

„Ja sa zas teším. Teším sa z Tima, teším sa zo spolupráce na rozprávke Vianočné želanie, teším sa, že sa nám všetko podarilo a dúfam, že sa bude dariť aj naďalej,“ uzavrel Ďurica.