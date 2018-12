Známy slovenský spevák priznáva: TOTO je pre mňa najkrajší vianočný darček

„Prvý raz budú Vianoce u nás rozšírené, naberie to grády, nová verzia rodiny. Strašne sa z toho teším, Timo je pre mňa najkrajší darček vôbec, doteraz tomu ani nerozumiem, takže sme sa s manželkou dohodli, že si už žiadne darčeky pod stromček nedávame. Najväčší dar pre nás bude, že si budeme môcť vychutnať Vianoce v trojici,“ poznamenal v rozhovore.

Na Štedrý večer populárny hudobník určite nevynechá premiéru novej rozprávky RTVS Vianočné želanie, ku ktorej spolu so Simou Martausovou nahrali novú verziu skladby Holubička so symfonickým orchestrom. „Tá rozprávka je podľa mňa úžasná, sú v nej krásne zábery. Ja celkovo milujem rozprávky a k Vianociam rozprávky patria. Aj taký Mrázik, všetky tie vianočné rozprávky sú krásne a dobré a nesú vždy nejaké posolstvo. Ešte aj ten Sám doma nesie v sebe dôležitý odkaz. Je síce sám a robí tam celý čas zle tým zlodejom, no vlastne je to o dobre, láske a rodine a to je podstatné. Alebo takí Griswoldovci. Cestujú po svete a potom majú Vianoce. Nič im nevyjde, ale rodina drží pokope...,“ vymenoval Ďurica.