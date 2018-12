Moderátorka Kormúthová sa nezdá: Na verejnosti jemná dáma a v súkromí... Domácnosť v pozore!

Zbožňuje Vianoce a s rodinou dodržiavajú tradície. Hoci si pred sviatkami veľmi nevydýchla, pretože sa venovala naplno práci so svojou značkou topánok, Vianoce sú pre ňu sviatky rodiny. Tie trávi v prítomnosti rodičov, brata a synovca.

Každoročne na štedrovečernom stole nesmú chýbať orechy, med či jabĺčko.hovorí o tradičnom zvyku Kristína. Je však jedna vec, vďaka ktorej sa má moderátorkina rodina na pozore, pretože keby sa jej plietli pod nohy, bolo by zle nedobre. A čo sa teda deje doma pod taktoukou samotnej moderátorky?hovorí s úsmevom.

K Vianociam patria aj darčeky. Nemusia ich byť desiatky, niekedy postačí aj prítomnosť rodiny a pohoda. „Dnes už si nedávame také darčeky, je to skôr o tom, že naozaj sa pekne napapáme, sadneme si k tomu krbu, pustíme si krásnu hudbu," opisuje svoje Vianoce a hovorí, že ak si niečo darujú, tak sú to zväčša knihy.

Kristína Kormúthová patrí s rodinou k vyznávačom tradícií. Zdroj: IEM

Mnohokrát sa stane, že dostaneme pod stromček niečo, čo ostane v našej pamäti ešte dlho zapísané. Niečo, čo nás rozplače či rozosmeje. Sympatická brunetka sa teší z každej maličkosti a spomína aj na detstvo. „Každé dieťa sa poteší každej hračke. Ja som veľmi rada rozbaľovala. Mne dokonca dala mamina jednu ponožku do jedného balíku, druhú do druhého a ja som sa tomu tešila. Ako to bol pre mňa najväčší zázrak," prezradila so smiechom. A nielen to, viac o Vianociach aj pomoci druhým sa dozviete vo videorozhovore vyššie.

Vianoce sú pre ňu sviatkom rodiny.