Slovenská moderátorka okúsila Černobyľ na vlastnej koži: Nič pre slabé povahy... Ešte dlho mala zvláštne sny!

Päťdielna séria o najväčšej jadrovej tragédií všetkých čias bola na obrazovky uvedená v máji a vyslúžila si ovácie fanúšikov, ale aj vysoké hodnotenia filmových kritikov. Smutný osud ukrajinského mesta Černobyľ však zaujal nielen historikov a filmový priemysel, ale aj slovenskú moderátorku Kristínu Kormúthovú. Tá sa na odvážny výlet vybrala ešte v marci. O zážitky a mrazivé zábery sa podelila aj na svojom profile.

Zdroj: Instagram K.K.

O tragédiu sa pritom zaujímala už nejaký čas. „Ja som dobrodruh. Srdcom aj telom. O Černobyle a Pripjati som mala napozeraných množstvo dokumentov a načítaných kníh. V momente, ako som sa dozvedela, že je možnosť ísť priamo do útrob s insidermi, bolo rozhodnuté," prezradila nám.

Kristína si teda pobalila kufre a vydala sa na k našim východným susedom. „Prvé dojmy boli veľmi intenzívne, pretože na každom centimetri štvorcovom je cítiť obrovský rešpekt pred tragédiou. Umocnili ich aj prísne pravidlá pri pohybovaní sa po meste duchov," opisuje brunetka stretnutie s históriou.

Zdroj: Instagram K.K.

Toho, že by sa na nej mohla podpísať rádioaktivita, ktorá je v oblasti stále pomerne vysoká, sa však neobávala. Na to by totiž na postihnutých miestach museli zostať omnoho dlhší čas. Súčasťou povinnej výbavy boli aj špeciálne prístroje, pomocou ktorých neustále kontrolovali výšku rádioaktivity.

„Silné pocity tam musí mať každý empatický človek. Keď má o tom človek čo-to naštudované, tak zimomriavky a slzy na krajíčku má nonstop. Najmä pri pomyslení na detičky, ktoré to muselo všetko postihnúť... My sme mali možnosť ísť naozaj na také miesta, kde sa bežný človek nedostane ani prstom na obrázku. Čiže čo krok, to zaujímavé miesto, z ktorého išiel chlad, smútok a rešpekt," popísala mrazivé zážitky Kristína.

Zdroj: Instagram K.K.

Na pohľad síce moderátorka pôsobí ako krehká žena, no prízvukuje, že takýto výlet rozhodne nie je pre každého. Ňou samou drsný výlet taktiež otriasol a ešte dlhý čas po návrate znášala jeho hrozivé následky: „Výlet by som úplne neodporúčala slabým povahám, lebo vás to prevalcuje a zožerie. Priznám sa, že ešte pár týždňov po výlete som mala zvláštne sny a stiesnený pocit," prezradila brunetka pre topky.