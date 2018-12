Silvestrovská tradícia Marty Sládečkovej: To, čo robia mnohí, ona vyškrtla!

Marta Sládečková sa tak ako väčšina Slovákov už pripravuje na rozlúčku so starým rokom. Ako nám prezradila silvestrovský večer a oslavu príchodu roku 2019 strávi so Zuzanou Tlučkovou a ich kamarátmi z Michaloviec.

Koniec roka so sebou prináša aj kúsok nostalgie, smútok a radosť, že sa končí ďalší rok, no prichádza zároveň nový. Je to čas, kedy zvyknú ľudia bilancovať, čo bolo dobré a čo nie a najmä si dávajú predsavzatia. Predstaviteľka učiteľky Zdeny z Hornej Dolnej ja však výnimkou.

„Nikdy si nedávam predsavzatia, pretože to, čo chcem urobiť, urobím hocikedy alebo vtedy, keď sa to má urobiť. Kedysi som to robievala a bolo to úplne nanič, pretože už hneď prvého januára som všetko odkladala a som sa vyhovárala prečo až o týždeň. Takže je to úplne zbytočné v mojom prípade,“ rozhovorila sa o tradícii mnohých Slovákov herečka, ktorá sa už na Silvester veľmi teší. Viac sa dozviete z videa vyššie.