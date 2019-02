Kormúthovej vyhadzov kvôli rasistickému statusu: Po piatich rokoch opäť v RTVS!

Zdieľať zážitky na sociálnych sieťach dnes už nie je nič výnimočné a robí to takmer každý. Nie vždy sa to však vypláca, a to najmä v prípade známych tvárí. Svoje o tom vie aj Kristína Kormúthová, bývalá moderátorka RTVS.

Tá sa v roku 2014 dopustila osudovej chyby, keď si nedala pozor na "ústa". Po tom, ako prichytila pri krádeži na svojom pozemku páchateľov, zverejnila na svojom profile status, ktorý doslova sršal nenávisťou voči Rómom. Moderátorka sa dokonca zamýšľala nad možnosťou poľovať na nich ako na škodnú zver. Jej unáhlená reakcia mala katastrofálne následky a bleskovou rýchlosťou skončila na dlažbe.

Kormúthová neskôr opäť prekvapila svojím statusom, kde sa pohrávala s myšlienkou založiť si vlastnú televíziu. Z tohto počinu však, zdá sa, zišlo a podnikavá brunetka našla uplatnenie v inej brandži. Začala sa venovať navrhovaniu vlastných tenisiek. Vďaka originálnemu dizajnu a podpore mnohých známych tvárí sa jej nakoniec podarilo rozbehnúť úspešný biznis a návrhárka už na džob v televízii odkázaná nie je. A predsa, dnes sa takmer po 5 rokoch vrátila na obrazovku. A to rovno u svojho bývalého zamestnávateľa!

Kormúthová sa totiž objavila v lifestylovej relácii Dámsky klub, ktorú vysiela práve RTVS v poludňajších hodinách. O návrat do fachu však nešlo. Bývalú kolegyňu si do relácie pozvali iba ako hosťa. Porozprávať prišla o svojom biznise, ale aj o extravagantnosti a trendoch v teniskách. I tak ju však táto ponuka prekvapila a brunetka ju poriadne rozdýchavala. "Toto by mi nenapadlo ani neviem v akom sne a mám trošku zmiešané pocity, ale myslím si, že je to celkom pochopiteľné, keďže idem zajtra do RTVS. No tak uznajte..." informovala deň vopred svojich fanúšikov.

Zdá sa, že na post moderátorky sa teda zatiaľ nechystá, no jej emócie voči RTVS ešte úplne neochladli. Či jej v budúcnosti televízne kamery zachýbajú, je vo hviezdach.

Kristína Kormúthová sa po takmer piatich rokoch vrátila na obrazovky verejnoprávnej RTVS: Zdroj: Foto: RTVS