Unikol kompletný zoznam porotcov markizáckeho Hlasu: Jana Kirschner, Vojta Dyk... Aj títo dvaja!

BRATISLAVA - Už na jar sa diváci dočkajú ďalšej série speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko. Rozhodovať nebudú sympatie či príbehy, ale len farba hlasu a talent. Už sme vám odhalili mená dvoch koučov, ktorí zasadnú do kresiel - Jana Kirschner (39) a Vojta Dyk (33). Poznáme aj zvyšok poroty!

Jarné vysielanie Markízy v spolupráci s televíziou Nova bude patriť ďalšej sérii speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko. Už sme vám priniesli informáciu, že účinkovanie v roli kouča prijala speváčka Jana Kirschner aj sympatický fešák Vojta Dyk.

Do poroty zasadne Jana Kirschner. Zdroj: SITA

A tiež Vojta Dyk. Zdroj: profimedia.sk

Nad ďalšími dvomi kreslami tak visel otáznik a televízie chceli tváre a mená ďalších porotcov odkryť postupne. V pondelok 10. decembra však unikol kompletný zoznam, a to vďaka skupine na Facebooku, ktorá vyzýva ľudí, aby sa stali komparzistami v spomínanej šou a užili si tak natáčanie v štúdiu.

Práve tam sa objavil inzerát, že hľadajú ľudí do publika, a to hneď na tri dni. „Zajtra, 11.12., v stredu 12.12 a štvrtok 13.12. točíme Hlas Česko Slovenska, poďte sa baviť do publika. Účinkujú: Vojta Dyk, Pepa Vojtek, Jana Kirschner, Kali,“ stálo v poste na Facebooku.

Vďaka náboru na komparz unikli mená ostatných koučov. Zdroj: Facebook

Je tak jasné, kto obsadí zvyšné miesta v červených kreslách. K nováčikom v porote sa pridá ostrieľaný líder skupiny Kabát, Pepa Vojtek, ktorý porotcoval aj v roku 2014. Raperskú obec bude zastupovať Kali, ktorý sa pomaly, ale isto, chystá na turné aj otcovské povinnosti. Zloženie poroty je rôznorodé a rozhodne sa máme na čo tešiť!

Pepa Vojtek si koučovanie vyskúša opäť. Zdroj: showpix.cz

Raperskú obec bude zastupovať Kali. Zdroj: Michal Petrik