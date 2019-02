Šialenosť drsného rapera Kaliho: Zobral odsávačku na mlieko a... Neuveríte, čo s ňou urobil!

Na prvý pohľad potetovaný drsňák, pod povrchom citlivý a zodpovedný budúci otec. Raper Kali, ktorý sa už onedlho bude objavovať na obrazovkách televízie Markíza v šou The Voice, čaká s priateľkou Alicou svoje prvé dieťa. Dvojici sa má narodiť dcérka Nelinka, pričom meno dostane po raperovej mamine.

„Ja som vždycky chcel dať meno svojej dcérke po mojej mame. Moja mamina sa síce volala Kornélia, ale všetci ju volali Nela. Čiže som chcel, aby to bola Nelinka malá. Ale samozrejme nie som ten typ, čo si postaví hlavu. Samozrejme som to preberal so svojou ženou a povedal som jej, čo by som chcel, ale že teda nájdime spoločnú cestu,“ prezradil raper s tým, že Alici sa meno páčilo. O to viac, že to má hlbší zmysel.

Kali s Alicou sa už čoskoro stanú rodičmi. Zdroj: Instagram Kali

Dievčatko by sa malo narodiť podľa lekárov 15. februára, no vraj kope tak silno, že budúci otec má pocit, že by to mohlo prísť aj skôr. Na príchod dcérky sa dôkladne pripravil a výbavičku nakúpil hneď dvojmo. Jedna ostáva v spoločnom hniezdočku budúcich rodičov, druhá putovala k Aliciným rodičom, kde bude mamička počas raperovej neprítomnosti kvôli práci.

Kali všetko dával dokopy svojpomocne. Vybral, nakúpil, zmontoval a dokonca vyskúšal. Konkrétne odsávačku na mlieko. „Nikdy som nebol ten chlap, čo sedí pred telkou, prepína telku a nestará sa. Čiže výbvičky sú, všetko je. A dokonca som si skúsil odsávačku na sebe. Je to fajnový tlak. Takže niečo som už aj otestoval,“ priznal raper so smiechom.