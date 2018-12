Hrozivá nehoda manželky markizáka Čurného: Auto na šrot!

Andrea zažila hrozivo vyzerajúcu dopravnú nehodu.

NITRA - Všetkým svätým môže manželka hudobného experta Juraja Čurného (52), Andrea (34), ďakovať za to, že je v poriadku. Prednedávnom sa totiž stala účastníčkou desivej autonehody, keď si včas nevšimla prichádzajúce auto, ktoré následne vrazilo do toho jej. To išlo rovno na šrotovisko!