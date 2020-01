Trapas manželov Čurných na plese: Odmietli hlavnú cenu z tomboly... Pre TOTO!

Manželia zahájili tohtoročnú plesovú sezónu na prestížnom Plese v opere. Ani zďaleka však nejde o jedinú tanečnú udalosť, na ktorú sa chystajú. Ako prezradili, pozvaní majú oveľa viac. „Zatiaľ máme naplánované štyri, tie sú v pláne. Ale človek mieni, pán Boh mení, takže ich môže byť aj viac,” prerátala narýchlo v hlave Andrea.

Andrea Čurná šaty z Plesu v opere zrecykluje na ďalšie použitie. Zdroj: Ples v opere

Keď však prišla na pretras otázka, ako toľké róby financuje, dvojica nás prekvapila. Kráska má totiž premyslený systém, vďaka ktorému ich ani väčší počet absolvovaných plesov nezruinuje. O čo ide, porozprávali pre Topky vo video rozhovore:

Dvojica priznala, že trapasy či nepríjemnosti sa im našťastie doteraz vyhýbali, no podelili sa o príhodu, ktorá ich dostala do úzkych. V tombole plesu Slovenského futbalového zväzu. „Hlavnou cenou bol zájazd pre dve osoby na výjazd reprezentácie do Izraela a my sme tú cenu vyhrali,” spomína si Andrea. Lákavú výhru však odmietli. „​My sme tam išli aj tak služobne pracovať,” vysvetlil Juraj. „Tí ľudia, ktorí sa vďaka tomu dostali do zahraničia s reprezentáciou, si to naozaj veľmi užili,” doplnil spokojne. Manželia sa tak niekomu postarali o veľkú radosť.