Aha, akú sexi cicu má doma známy markizák: Kilečkám navyše dala zbohom a... Wau, to je telo

BRATISLAVA - To je ale kus! Juraj Čurný (50) sa má čím chváliť! Chodiaca encyklopédia z markizáckej Chart show má doma poriadne sexi manželku, na ktorej by mohol nechať oči nejeden muž. Hoci Andrea Čurná (32) nikdy nepatrila k ženám s výraznou nadváhou, svoju postavu nehodnotila práve ako ideálnu. Tomu je však koniec. Pozrite sa na to telo v plavkách!

Andrea sa nedávno vrátila z dovolenky v exotickom Turecku, kde ukázala dokonalú figúru. Týždeň pri mori namiesto s manželom strávila v spoločnosti desiatok diváčok relácie Dámsky klub a známych tvárí, ako sú moderátorka Karin Majtánová, sexi speváčky Twiins či herečka Bibiana Ondrejková. Všetky tieto dámy počas pobytu odhodili zábrany a svojim „spoludovolenkárkam“ ukázali, aké sú v bežnom živote.

Výnimkou nie je ani manželka Juraja Čurného. Hoci by ste kedysi v jej archíve našli fotografie v bikinách len ťažko, keďže so svojou postavou podľa vlastných slov príliš spokojná nebola, zdá sa, že týmto časom je navždy koniec. Sympatická brunetka totiž zhodila oblečenie a vymakanou figúrou doslova vyrazila dych.

Andrea Čurná na dovolenke v tureckom Side ukázala dokonalé telo. Zdroj: Archív A.Č.

Andrea Čurná (vpravo) sa môže v bikinách ukazovať ostošesť. Zdroj: Dámsky klub

Namiesto ženských kriviek totiž ukázala vypracované bruško a na jej tele by ste nedokázali nájsť snáď žiaden gram tuku navyše. Zaujímalo nás, ako sa jej v pomerne krátkom čase podarilo dostať na veľkosť XS. „Na každého platí niečo iné, no u mňa to je prijímanie minimálneho množstva sacharidov. Zameriavam sa na stravu bohatú na bielkoviny, takže tvaroh, vajíčka, biele mäsko a k tomu veľa zeleniny,“ prezradila nám Andrea.

Postavičku ako z časopisu si však musela vydrieť aj vo fitku. „Aspoň raz do týždňa cvičím pod dohľadom trénera. Je pravda, že posledný mesiac pred dovolenkou som počítala kalórie, ale prinieslo mi to prekvapivé zistenie, že by som mala jesť ešte viac,“ uzavrela Čurná, ktorej sa zmena životného štýlu rozhodne vyplatila.