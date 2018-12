Škandál, aký v našom šoubiznise nemá obdoby: Namiesto väzenia... Odsúdený športovec a moderátorka oslavovali!

PRAHA - Aj keď im súd vymeral tresty, vyzerá to, že odsúdení si z toho vrásky nerobia. Bývalý futbalista Tomáš Řepka (44) a jeho priateľka, moderátorka Kateřina Kristelová (39), si najnovšie vyhodili z kopýtka a vyšli si do spoločnosti. Dôvodom bol slávnostný krst Řepkovej novej knihy.

Vyrazili si! Bývalý futbalista a česká moderátorská hviezda si len pred pár týždňami vypočuli tresty, ktoré im vymeral krajský súd v Brne. Odsúdení boli za porno škandál, keď v mene Řepkovej ex-manželky Vlaďky Erbovej (37) vytvorili falošné profily na niekoľkých stránkach ponúkajúcich sexuálne služby s cieľom zdiskreditovať ju. Spolu s inzerátmi zverejnili aj jej telefónne číslo. Prípad začala vyšetrovať polícia, ktorá neskôr zistila, že za vytvorením profilov sa skrýva práve prominentná dvojica. Moderátorka nakoniec skončila s podmienkou a futbalista musí odpracovať 300 hodín verejnoprospešných prác.

Vo štvrtok večer sa však dvojica opäť ukázala na verejnosti v jednom z Pražských klubov. Řepka totižto krstil svoju, v poradí už štvrtú knihu. Medzi krstnými otcami bolo hneď niekoľko slávnych futbalistov a v klube sa objavili aj známe osobnosti českého šoubiznisu.

Hoci nová kniha „​Kapitán Na kdyby nehraju je venovaná hlavne športu, na záver sa v nej Řepka vyjadruje aj k svojmu súkromiu a nezhodám s exmanželkou. „S jej menom som spojovaný nerád a úprimne mi vadí, že sa ho dodnes nemieni vzdať," zhrnul ich momentálny vzťah pre eXtra.cz. „Vladene Erbovej Bahenskej a bohužiaľ aj Repkovej by som prial, aby prestala žiť túžbou po pomste, posielať preretušované lacné fotky do médií, prestala riešiť môj nový život aj vzťah a sústredila sa na vlastný život a na Markusa. Zo srdca by som jej prial, aby bola aspoň spolovice takou dobrou matkou, akou je moja súčasná partnerka. Erbová je tou poslednou, kto by mal byť v médiách ospevovaný ako Matka Tereza," poslal odkaz svojej druhej exmanželke športovec.

Na akcii nechýbala ani jeho súčasná priateľka a druhá z dvojice odsúdených, Kateřina Kristelová. Tá bola taktiež moderátorkou celého krstu. Párty sa niesla vo veselom duchu a dvojica pôsobila naozaj bezstarostne. Novinárom s radosťou zapózovala s rodinou i s prítomnými hosťami.