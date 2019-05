Český futbalista mieri do basy: Namiesto pár mesiacov 2 roky... Sudca sa mu vysmial!

Okolo Tomáša Řepku bolo poriadne rušno. Potom, ako na povrch vyplávala kauza o pornoútokoch na jeho bývalú manželku Vlaďku Erbovú a podvod s predajom Mercedesu, ktorý ani nebol jeho, ľady sa pohli. Exfutbalista to dotiahol svojimi výčinmi až pred súd, ktorý ho teraz poslal do väzenia. Hoci sa pôvodne skloňovalo 15 mesiacov za mrežami, po odvolaní mu sudca odklepol podstatne viac. „Pán Tomáš Řepka sa odsudzuje k súhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní dva roky. Pre výkon tohto trestu sa zaraďuje do väznice s ostrahou. Odvolanie obžalovaného sa zamieta,“ znel rozsudok JUDr. Petra Beneša.

Tomáš Řepka čoskoro nastúpi na výkon trestu do väznice s ostrahou. Zdroj: profiemdia.sk

Rozsudok si však futbalista nevypočul, pretože sa na súd nedostavil. Ospravedlnil ho jeho advokát Jaroslav Jankrle: „Pán Řepka na tom nie je natoľko psychicky dobre, aby to tu ustál.“ Rozhodnutie súdu tak musel známemu Čechovi oznámiť jeho právnik. Aj on sám bol zaskočený a pripúšťa aj možnosť odvolania sa na Najvyšší súd. Do väzenia by mal nastúpiť Řepka v krátkom časovom horizonte, no konečné rozhodnutie je na súde v Prahe 6.

„Myslím, že to pre neho bude veľký šok a musím mu to telefonicky oznámiť. Určite toto nečakal a ani ja nie, bohužiaľ som neuspel, ale to sa stáva. Nemyslím si, že by sa pán Řepka chcel vyhnúť nástupu do väznice. Do ktorej, o tom rozhodne väzenská služba,“ vyjadril sa po pojednávaní Jankrle pre český Blesk.

Pornoútoky na exmanželku a podvod s predajom auta sa Řepkovi nevyplatili. Zdroj: Instagram T.Ř.

V utorok tak súd odklepol vyšší trest pre kedysi veľký vzor nádejných mladých futbalistov v Čechách. A nielen to. Sudca len neveriacky krútil hlavou nad správaním Řepku. Toho totiž v máji čakajú ešte ďalšie dva súdy, kvôli exekúciám na výživnom. Neplatil na svojich dvoch synov, pričom dlh sa vyšplhal pri staršom na 941 tisíc korún a pri mladšom na 219 tisíc.

Sudca neskrýval škodoradosť a exšportovcovi sa v konečnom dôsledku vysmial. „Pán Řepka má množstvo exekúcií, aj keď sa ako jeden z mála profesionálnych športovcov uplatnil v tých najprestížnejších futbalových ligách a nepochybne zarobil veľa peňazí,“ vyjadril sa sudca na Tomášovu adresu.