Karma je zdarma: Českého futbalistu zavreli do basy hneď vedľa...

PRAHA - O takomto konci sa mu určite ani len nesnívalo! Bývalý český futbalista Tomáš Řepka (45) sa posledných niekoľko mesiacov ťahal po súdoch. Rozsudky ho nakoniec poslali do väzenia na 2,5 roka. Do výkonu trestu nastúpil včera v Pražskej väznici Ruzyně, ktorú si nič netušiac obzrel už v minulosti.

Slávny český futbalista je už za mrežami. Dostal ho tam škandál, keď v mene svojej nič netušiacej exmanželky Vlaďky Erbovej (37) zverejnil na porno stránke inzeráty, podľa ktorých mala Erbová ponúkať sexuálne služby. Svoj trest si začal odpykávať už včera a jeho nástup bol doslova bleskový.

Zdroj: Profimedia

V popoludňajších hodinách priviezol prominentného väzňa pred budovu zariadenia čierny mercedes, ktorý šoférovala neznáma žena. Následne z auta vystúpil statný muž a šiel zazvoniť na bránu. Hneď, ako sa dvere do väznice otvorili, vyskočil z auta aj samotný Řepka a rýchlym krokom prebehol na miesto svojho nasledujúceho pobytu. Vrelé privítanie ho však nečakalo. „Řepka, vitaj v pekle. Řepka, tu zdochneš!" Tieto, ale aj horšie výkriky mu boli venované od ostatných väzňov. Nevyzerá to teda, že športovec bude medzi všetkými obľúbený.

Zdroj: profiemdia.sk

Paradoxom však je, že Řepka si múry tejto väznice obzeral už dlho pred tým, ako sa do problémov dostal. Iba pár metrov odtiaľ totiž stojí dom, v ktorom si poza chrbát svojej vtedajšej manželky Renáty užíval horúce chvíle práve s Vlaďkou Erbovou. Tú spoznal počas fotenia kalendára a do jej domu sa dokonca na viac než dva roky nasťahoval. Dá sa povedať, že futbalistu po rokoch dobehla karma a uvedomuje si to aj on sám. „Týmto sa pomyselne uzavrie nejaký môj kruh, to zúčtovanie môjho života. Potom sa vrátim a budem čistý," povedal pre český Blesk Řepka.

Zdroj: Profimedia

Či sa mu to nakoniec aj podarí, to sa uvidí až po jeho prepustení. Napokon, ak sa mu podarí vyhnúť v base problémom, môže o podmienečné odpustenie trestu požiadať už na jar budúceho roku. Na krku má však ďalšie súdy o stotisícové alimenty na deti.