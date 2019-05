Dohra ŠKANDÁLu, aký u nás nemá obdoby: Po 2 rokoch randenia 2 roky basy... TU sa to celé zvrtlo!

O mega škandále, ktorý vyrobili bývalý futbalista Tomáš Řepka a moderátorka Kateřina Kristelová, sa toho popísalo už mnoho. Jedno je isté, v českom ani slovenskom šoubiznise ich „prúser“ nemá obdoby. Niet sa preto čomu čudovať, že športovec zaň vyfasoval rovno 2 roky natvrdo. Poďme si to ale celé zhrnúť...

1. Vojna o honosnú vilu

Terčom prvého veľkého sporu Tomáša Řepku a jeho exmanželky Vlaďky Erbovej bola honosná vila v Černošiciach. Tú si v roku 2011 spoločne kúpili za 20 miliónov českých korún. V januári 2017, po necelých dvoch rokoch manželstva, sa však dvojica rozviedla a modelka tvrdila, že v apríli svojho bývalého z domu nadobro vysťahovala - Tomáš si to však nemyslel.

2. Řepka neplatil alimenty

Bývalý futbalista sa v auguste 2017 sťažoval, že mu Erbová zakazuje styk so spoločným synom Marcusom. Dôvod bol jednoduchý - neplatil alimenty. On mal však na vec celkom iný pohľad. Povinný príspevok na výživu dieťaťa síce svojej ex nedával, no podľa jeho vlastných slov ich mal vďaka svojej štedrosti prakticky predplatené.

„Viete, ja som bol k matke Marcusa vždy veľmi štedrý a veľkorysý. Pokiaľ by sme išli do hĺbky, mám alimenty predplatené minimálne na 2 roky dopredu,“ stál si za svojím vtedy. Dvojica sa kvôli výživnému začala súdiť.

3. PORNO škandál

Dostávame sa k jadru veci. V čase, keď sa dvojica súdila o výživné, sa na eskortných stránkach objavili inzeráty s fotkou a telefónnym číslom Řepkovej exmanželky. Tie v jej mene ponúkali sexuálne služby. „Vlaďka je práve na telefóne, môžete jej zavolať a dohodnúť si stretnutie... Som atraktívny eskort s chuťou urobiť čokoľvek... Nebojte sa ma skontaktovať, mám to jednoducho rada,“ uvádzalo sa v popise.

Ako sa však ukázalo, za všetkým stál Erbovej ex. Poplatok za inzerát dokonca platila Řepkova partnerka Kateřina Kristelová, ktorú usvedčili kamerové záznamy. „Bola to hlúposť. Konal som v afekte. So založením inzerátu som potreboval poradiť, pomáhal mi kamarát. Ale nepoviem, kto to bol,“ priznal sa Tomáš. Ten sa zrejme takýmto spôsobom snažil svoju bývalú zdiskreditovať.

4. Podvod s predajom Mercedesu

V septembri minulého roka sa prevalil ďalší problém, v ktorom Řepka lietal. Išlo o predaj auta za milión českých korún jeho známej, ale vozidlo nakoniec zhabala česká polícia. Ako sa totiž ukázalo, vozidlo vôbec nepatrilo Řepkovi a bolo písané na akúsi firmu. „Týždeň pred Vianocami ma obkľúčili tri policajné autá. Polícia auto zabavila na základe pátrania, o ktorom mi povedali, že prebieha už niekoľko mesiacov,“ posťažovala sa oklamaná žena.

5. Řepka ide do väzenia

Pôvodne mal jeho trest za všetky excesy trvať len 15 mesiacov. Športovec sa však odvolal, a to nemal robiť. Sudca mu totiž na druhý pokus odklepol podstatne viac. „Pán Tomáš Řepka sa odsudzuje k súhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní dva roky. Pre výkon tohto trestu sa zaraďuje do väznice s ostrahou. Odvolanie obžalovaného sa zamieta,“ znel rozsudok JUDr. Petra Beneša.

V máji ho však čakajú ďalšie dva súdy kvôli exekúciám na výživnom. Dlh sa pri staršom synovi vyšplhal na 941 tisíc korún a pri mladšom na 219 tisíc. Jeho problémy tak zďaleka nekončia.