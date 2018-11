Jasmina Alagič: Tehotná s Rytmusom?!

Raper Rytmus strávil takmer 7 rokov vo vzťahu s Darou Rolins, no po oficiálnom oznámení rozchodu dlho sám nezostal. A zdá sa, že našiel tú pravú. Len v máji oficiálne potvrdil, že chodí s moderátorkou Fashion Tv Jaminou Alagič a v novembri už prebehli zásnuby.

Pri takejto raketovej rýchlosti mnohí špekulujú, že dvojica plánuje prírastok do rodiny. Dokonca sa už v médiách objavila správa, že temperamentná brunetka je v druhom stave. Podľa našich informácií to tak však ešte nie je. Aspoň budúca mamina ešte o ničom netuší. „Ona sa nebráni, dieťatko chce, ale zatiaľ tehotná ešte nie je,” tvrdí Jasminin blízky človek, ktorý by v prípade tejto radostnej správy patril medzi tých, ktorí by to vedeli medzi prvými.

Alagič sa tak zatiaľ pripravuje len na úlohu tety, keďže v sladkom očakávaní je jej milovaná sestra. „Ja už sa neviem dočkať a sľubujem, že budem najlepšou tetkou Jasminou, akou len budem vedieť byť, takou, že ak raz ukáže na nebo, letím do rakety mu kúsok z neho vziať. Ľúbim vás,” vyznala sa Jasmina na instagrame v deň narodenín svojej sestry.