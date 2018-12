Rytmus a Jasmina sa pochválili tehotenstvom: Jakubec im verejne naložil... TOTO myslí vážne?!

LIESEK - Samozvaný kráľ slovenskej hudobnej scény Martin Jakubec (35) pripravil pre ľudí skutočne bohatú nádielku. Už tri dni zásobuje internet skutočne úsmevnými výplodmi svojej nekonečnj fantázie. Najnovšie sa totiž obul do Jasminy Alagič a Patrika Rytmusa Vrbovského, ktorí pred pár dňani ohlásili, že čakajú prírastok do rodiny. No kým fanúšikovia dvojice sú v šoku, samotný pár, "umelca" vytrvalo ignoruje.

„Vianoce sú tu. Prvé čo mi napadne – sú to sviatky pokoja, oddychu, kedy je celá rodina spolu... Na jeden deň svet zastaví plodenie nenávisti, zla a zabíjania a utrpenia zvierat a ľudí. Pretože sú Vianoce. Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie a každý deň,“ tieto dojímavé slová poslal do sveta práve na Štedrý deň Martin Jakubec a určite rozcítil nejedného skalného fanúšika. Vianoce trávi so svojou mamou a psom v Liesku, no po jeho čerstvej manželke Božanke na vianočných fotografiách akoby sa zem prepadla.

Nanešťastie, pokojná atmosféra a vianočný duch nezostali v jeho mysli na dlho. Blikajúce svetielka a blízkosť milovanej rodiny totiž vymenil za to, aby mohol opäť vyčíňať na svojich sociálnych sieťach. A zarúbal naozaj vysoko. Pustil sa rovno do Jasminy Alagič (29) a jej snúbenca Partika Rytmusa Vrbovského (41). Tí práve na Štedrý večer fanúšikom oznámili radostnú novinu, že čakajú svoje prvé dieťatko.

Vianoce, nevianoce, dvojici sa okamžite začali hrnúť desiatky gratulácií od celebrít i obyčajných ľudí. Bohužiaľ, potrebu vyjadriť sa mal aj sám Jakubec. Ten dvojicu nešetril a dourážal ich, ako sa dalo: „Načase. Obaja sú starí a jej ťukajú hodiny, nechcela ostať na ocot a on je Fejker, starý foter, načase zistil, že je piate koleso u voza medzi rapermi a nemá decko tak sa zmohol.“

Samozvaný zabávač pritom asi pozabudol na svoj vek, aj na vek svojej mladomanželky. Za svoj drsný odkaz sa však odozvy od známeho rapera nedočkal. To, zdá sa, vyburcovalo Jakubca ešte viac a na druhý sviatok vianočný ešte pritvrdil. Dvojicu obvinil, že klamú a tehotenstvo je len marketingový ťah. „...sú to klamstvá a len robia marketing na jeho nakladačku, ktorú zajtra dostane v ringu, tak Jasminôčka si to hneď dnes rozmyslela a povedala pravdu, že si to len vymyslela... Proste blud, ojexavali celý čas...“

A kým ľudia v komentároch sa nestačili čudovať, čo má toto všetko znamenať, šťastná dvojica sa naďalej rozhodla nereagovať a na adresu lámača babičkovských sŕdc nepadla ani zmienka.

Provokatérovi tak nezostalo nič iné, ako zostať vo svojom sci-fi svete, a tak si dnes pre svojich followerov pripravil vlastný vianočný darček. Na svoj instagramový profil zavesil fotku so svojou manželkou Božankou, s obrovským nápisom, že oni tiež čakajú dieťa. To, že ide len o zlý vtip, našťastie spevák vysvetlil okamžite, no neskôr zvážnel a fanúšikom priznal realitu. „Jedno dieťa ktoré mám s prvou manželkou mi dostatočne stačí, milujem ho nadovšetko. Po druhom zatiaľ netúžim.“

Či sa jeho túžby v budúcnosti zmenia, je otázne, no mladoženáč sa s rozhodnutím ponáhľať až tak nemusí. Pri Božankinom pokročilom veku by totiž išlo o skutočný vianočný zázrak.