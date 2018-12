Do »drzého« Rytmusa sa obuli ďalšie známe osobnosti aj JASMININA RODINA: Totálny chudák, robí hanbu umelcom!

Medzičasom sa z blondínkinho statusu stal doslova virál so stovkami lajkov a zdieľaní. Text, v ktorom rapera dourážala a odporučila jeho snúbenici Jasmine Alagič, aby od neho utiekla kade ľahšie, podporilo „lajkom“ či komentárom aj niekoľko známych osobností.

Manželke slovenského speváka rupli nervy: Ostrý útok na Rytmusa... Nehanbíš sa, ty sopliak?

Okrem Zory Czoborovej, Jozefa Oklamčáka a ďalších aj speváčka Dominika Stará, ktorá na neho má, zdá sa, veľmi ťažké srdce. Vo svojej odpovedi sa totiž naozaj rozohnila, čo je na túto krehkú a nežnú blondínku celkom nezvyčajné.

Paradoxom je pritom skutočnosť, že Dominika a Jasmina sú „sesternice z druhého kolena“. Rytmusovo meno však podľa nej nie je hodné ani toho, aby ho napísala, keďže je vraj totálny chudák a je jej ho naozaj ľúto, pretože nedokáže zaujať inak ako vulgarizmami. „Je ovešaný reťazami od bicykla, slovenská gramatika je pre neho španielska dedina, je maximálne nechutný a ja osobne by som o neho ani kolobežku neoprela,“ nechala sa počuť Stará, ktorá momentálne pôsobí v Amerike.

Drapákovcov pod statusom Janette bránilo niekoľko známych osobností. Medzi nimi aj speváčka Dominika Stará. Zdroj: Facebook J.Ď.

Dominika Stará sa, zdá sa, poriadne nahnevala. Zdroj: Archív D.D.

Tým však ani zďaleka neskončila. „Robí hanbu skutočným umelcom, pričom ho počúvajú deti, čo sa len hľadajú a pri jeho „skvostoch“ sa akurát tak len stratia. On nemôže Paliho uraziť, to sa podarí iba inteligentovi a tento „pán“ by neprešiel IQ testom. Čudujem sa, že jeho ego ešte nevyhlásili za najvyšší vrchol Slovenska,“ soptila ďalej Dominika. Rytmus sa síce zatiaľ k celej kauze nevyjadril, no nie je vylúčené, že postupne sa objavia reakcie ďalších umelcov a slovo prevezme aj on osobne.