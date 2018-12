Drapák po ponížení od Rytmusa: Toto si odpykáš!

Paľo Drapák a Patrik Rytmus Vrbovský

Zdroj: Ján Zemiar/Instagram

BRATISLAVA - Fúha, zdá sa, že ide naozaj do tuhého! Už niekoľko dní na verejnosti rezonuje kauza Drapákovci vs. Patrik Rytmus Vrbovský. Raper totiž v jednom zo svojich textov dourážal niekdajšieho lídra Metalindy a vzápätí sa do neho pustila jeho manželka Janette i niekoľko známych osobností. A teraz je známe aj stanovisko samotného poníženého speváka!