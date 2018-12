A je to tu! Najkrajší vianočný darček pre Jasminu a Rytmusa: Budeme mať dieťa!

Len v apríli oficiálne zverejnili svoj vzťah a svoju lásku prezentovali vo veľkom štýle. Pred niekoľkými týždňami Rytmus pokľakol v Bosne pred svoju milovanú a ona povedala áno. No a najnovšie rovno počas Štedrého dňa oznámili svetu najradostnejšiu novinku.

Obaja sa na svojom Instagrame pochválili fotkou Jasminy s detskými papučkami a tým dali na známosť, že z nich budú rodičia. „Myslím, že dnes je ten správny čas na to, aby som sa s Vami podelila o jeden z najkrajších darov, aké človek môže dostať. Tieto Vianoce trávime s Paťkom dvaja, ale už tie nasledujúce nás bude o jedného viac. Tešíme sa z tohto daru, sme vďační za všetku radosť, ktorú nám dáva aj keď je ešte len v brušku. Chceli sme sa s Vami o to tento zázrak podeliť. Pozdravujeme všetkých, ktorí momentálne zažívajú podobný zázrak ako my a posielame veľa, veľa, veľa lásky. Jasmina&Paťo&malá fazuľka," napísala moderátorka. Budúcim rodičom srdečne gratulujeme.

Jasmina Alagič bude mama. Zdroj: Instagram P.V./J.A.

Radostnou novinou sa pochválil aj Rytmus. Zdroj: Instagram P.V.