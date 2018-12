Zostarnutý a špinavý Kandráč... Vyzerá ako bezdomovec: Preboha, čo sa to s ním porobilo?!

Vtipy, zábava, šialené historky. Tak väčšina ľudí pozná Ondreja Kandráča z obľúbenej JOJkárskej relácie Všetko čo mám rád. Ten teraz ale zmenil imidž tak radikálne, že na ulici by ste ho zaručene nespoznali! Strnisko vymenil za hustú bradu a šedivé vlasy na vás zakričia už z niekoľkých metrov. Na pohľad pôsobí strhane a zostarol azda aj o tridsať rokov...

Zdroj: TV JOJ

Ondrejova premena však nie je trvalá. Ide len o maskovanie, ktoré podstúpil pre dobrú vec. V rámci relácie V siedmom nebi sa totižto rozhodol prekvapiť mladého nádejného muzikanta Kristiána Oračka, ktorého si mnohí môžu pamätať zo šou Česko Slovensko má talent. Ten sa, spolu so svojím otcom, vo veľmi skromných podmienkach stará o vážne chorého brata. Aby sa prekvapenie podarilo, na svojom maskovaní si známy hudobník dal poriadne záležať a do trenčianskych ulíc vybehol v dokonalom prestrojení. A oplatilo sa! Kristán bol doslova šokovaný, keď zistil, kto sa skutočne pod maskou bezdomovca ukrýva.

Ondrej Kandráč je známy tým, že sa ľuďom okolo seba snaží pomáhať a veľakrát sa zapája do rôznych charitatívnych akcií. Neváha pri tom ani žartovať na svoj vlastný účet a prípadným štipľavým poznámkam z okolia neprikladá veľkú váhu. „Vôbec nemám problém si zo seba vystreliť. Rád opakujem vetu, že tento život netreba brať tak veľmi vážne. Netreba sa tak veľmi nad všetkým zamýšľať a analyzovať. Rozmýšľať, čo na to povedia ľudia. V prvom rade robte tak, ako to cítite. Keď to nie je nič vulgárne a perverzné, tak prečo si zo seba nevystreliť? Veď, človek je človekom aj preto, že je veselý, spoločenský a vie sa zabávať,“ prezradil pre televíziu JOJ hudobník.