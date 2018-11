Svet opustil slávny herec a kúzelník: Z jeho dokonalých trikov ľudia zatajovali dych

Podľa staršieho profilu v magazíne The New Yorker bol Jay jedným z najnadanejších kúzelníkov na svete a svojimi kúskami udivoval a privádzal do rozpakov aj svojich kúzelníckych kolegov. Ako herec sa predstavil okrem iného vo filme James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera (1997), kde si zahral teroristu Henryho Guptu, v snímke Hriešne noci z toho istého roku, a tiež vo filme Magnólia z roku 1999.

Ricky Jay, vlastným menom Richard Jay Potash, sa narodil v newyorskom Brooklyne, presný dátum a dokonca ani rok jeho narodenia však nie je známy. Jay po celý život odmietal hovoriť o svojom detstve a vie sa iba toľko, že sa narodil medzi rokmi 1946 a 1948. Prvé kúzelnícke vystúpenie mal ako štvorročný, neskôr začal pravidelne vystupovať v komediálnych a nočných kluboch.

Jay zvlášť vynikal v hádzaní kariet, podľa Guinessových svetových rekordov (do roku 2000 známych ako Guinessova kniha rekordov) drží svetový rekord v hode hracou kartou, ktorú sa mu podarilo "vyšmariť" do vzdialenosti 58 metrov rýchlosťou 145 kilometrov za hodinu.