Diváci Markízy zúria: Ťahali nás za nos? Takto to je!

BRATISLAVA - Prvá séria reality šou Extrémne premeny Slovensko zožala veľký úspech. Divákov teda potešilo avízo televízie Markíza o pripravovanej druhej sérii. Mnohí však zostali poriadne zaskočení a rozhnevaní, keď sa na obrazovke nakoniec objavili reprízy už odvysielaných častí. Kritikou nešetrili a Markíze poriadne naložili. Ako to ale v skutočnosti s druhou sériou je?

Šou Extrémne premeny Slovensko si už od prvých epizód získala skalných fanúšikov a množstvo Slovákov tiež prejavilo záujem stať sa súťažiacimi a byť tak jej súčasťou. Ohlásenie druhej série vyvolalo opäť vlnu záujmu a diváci sa začali tešiť na nové epizódy. V šoku zostali po tom, ako sa nakoniec v hlavnom vysielacom čase na obrazovkách Markízy objavili len reprízy epizód prvej série.

Mnohí si preto nedali servítku pred ústa a svoj názor a rozhorčenie vyjadrili priamo na sociálnej sieti Facebook. „Zaujímalo by ma, načo x týždňov bežala upútavka na nové Extrémne premeny a vysielajú sa reprízované diely,“ vyjadril sa jeden z divákov. „To nemyslíte vážne, načo to opakujete?“ pridal sa ďalší. Ozvali sa však aj takí, ktorí si prvú sériu pozrieť nestihli a zaradenie repríz ich potešilo. Ako to ale s druhou sériou v skutočnosti vyzerá?

Zdroj: Facebook TV Markíza

Ako sme sa dozvedeli zo zákulisia šou, kasting na nových súťažiacich skutočne prebehol približne pred rokom. Extrémne premeny však mapujú obdobie až jedného roka chudnutia súťažiaceho. Okrem toho, relácia musí prejsť postprodukciou. A keďže sa natáčať začalo až na jar tohto roka, druhá séria úspešného projektu je ešte stále v procese výroby.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotnú televíziu. Zaujímal nás termín vysielania druhej série. „Diváci sa na nové časti šou Extrémne premeny Slovensko môžu tešiť budúci rok,“ povedala pre Topky.sk PR manažérka Markízy Adriana Podobová. Zatiaľ však nie je možné potvrdiť presný termín. Diváci síce budú musieť ešte pár mesiacov vydržať, no nové epizódy sa na obrazovke určite objavia.

Reality šou Extrémne premeny Slovensko je prebratá z licencovaného formátu spoločnosti Warner Bros. Extreme Makeover: Weight Loss Edition. Kondičný tréner si berie na mušku ľudí, ktorí majú zvyčajne obrovskú nadváhu, a pomocou cvičenia a vyváženej stravy sa im snaží pomôcť zbaviť sa nebezpečných kilogramov a naviesť ich na zdravý životný štýl. Zmena však nie je ľahká a súťažiaci často bojujú s pravidlami, aj sami so sebou. Práve toto robí šou zaujímavou pre mnohých divákov. Slovenská verzia bola pripravená práve na základe tej americkej a pomôcť s prípravami prišiel aj americký tréner Chris Powell. V slovenskej verzii súťažiaci bojujú pod vedením Maroša Molnára a experta na výživu Michala Páleníka.