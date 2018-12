Návrhár Fero Mikloško bez servítky: Prehovoril o mladých homosexuáloch v našom šoubiznise!

BRATISLAVA - Fero Mikloško (42) je uznávaný módny návrhár, ktorý má okrem nádhernej tvorby ešte jednu výraznú prednosť - úprimnosť. Odjakživa mal na jazyku to, čo aj na srdci a ako jeden z mála sa nikdy netajil homosexuálnou orientáciou. To sa však nedá povedať o množstve mužov zo slovenského šoubiznisu, ktorí túto skutočnosť zaryto taja. A práve na ich adresu sa najnovšie vyjadril!

To, že množstvo známych tvarí „kope za iný tím“ nie je žiadnym tajomstvom. Len málo z nich však má odvahu na to, aby svoju orientáciu prezentovali aj verejne. Fero patrí k tým, ktorí priznali farbu. „Pred nejakými 16-17 rokmi, keď som bol s partnerom, povedali sme to do televízie. Vtedy sa spustila taká lavína, lebo vtedy sa vedelo iba o Viktorovi Horjánovi a Rišovi Stankem,“ povedal návrhár v markizáckom Reflexe.

Fero Mikloško je hrdý homosexuál. Dlhé roky tvoril pár s Rasťom Holubcom. Zdroj: Instagram F.M.

Väčšina gejov svoju orientáciu tají najmä kvôli predsudkom či pokoj v rodine. To sa však Mikloškovi príliš nepozdáva. „Stále nás omieľajú. 20 rokov len nás troch. A pritom je tu toľko pekných mladých homosexuálov v šoubiznise. Len sa k tomu nechcú priznať,“ myslí si Fero, ktorý je hrdým homosexuálom a v minulosti sa netajil tým, kto je jeho partnerom.

Ktovie, či v budúcnosti naberú odvahu priznať sa aj ďalší. Je ich totiž viac než dosť, hoci otvorene sa k tejto téme vyjadrujú naozaj len spomínaný traja. A podľa postoja, aký majú ľudia k návrhárovi a jeho kolegom, je jasné, že by verejnosť bez problémov prijala aj ďalších. Koniec koncov, za lásku sa hanbiť naozaj netreba.