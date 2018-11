Trápenie komiksového kráľa Stana Lee (†95): Pred smrťou bojoval so zdravotnými problémami... Dostala ho smrť milovanej ženy!

Otec komiksových hrdinov Stan Lee zomrel v pondelok.

Zdroj: SITA/AP Photo/Reed Saxon

LOS ANGELES - Včera svet obletela informácia o smrti najväčšieho komiksového tvorcu Stana Lee (†95). Legendu v pondelok previezli z jeho domu v Hollywood Hills do nemocnice, no lekári ho už nedokázali zachrániť. Čo presne sa mu stalo, doposiaľ nie je známe, no Leeho v posledných mesiacoch trápili viaceré zdravotné problémy. Navyše ho ranila aj smrť jeho milovanej manželky Joan (†95).