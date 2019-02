Americká hviezda poslala všetkých do kolien: 40 rokov a... Preboha, veď TOTO vedia aj malé deti!

"Neviem plávať. Dnes som mal moju prvú hodinu plávania pravdepodobne od mojich piatich rokov. Môj otec sa učil plávať až ako šesťdesiatnik, takže mám pocit, že som trocha popredu," napísal interpret. Jeden z jeho fanúšikov reagoval na príspevok otázkou súvisiacou s vetou zo spevákovej skladby All of Me, v ktorej spieva "mám hlavu pod vodou, no dýcha sa mi dobre". "Čo sa stalo, keď si mal hlavu pod vodou? Dýchalo sa ti dobre? Bolo to celé klamstvo?" spýtal sa fanúšik. "Všetko. Lži. Hahaha," odpísal mu slávny rodák zo Springfieldu v Ohiu.

John Legend, vlastným menom John Roger Stephens, mal na konte dve demá, keď v roku 2001 stretol rappera Kanyeho Westa, ktorý mu pomohol presadiť sa v hudobnom priemysle. Ešte pred vydaním debutového albumu Get Lifted (2004) na seba upozornil spoluprácami s viacerými interpretmi ako Jay Z, Alicia Keys či Lauryn Hill. Po spomínanom debute nasledovali sólovky Once Again (2006), Evolver (2008), Love In The Future (2013), Darkness And Light (2016) a A Legendary Christmas (2018).

Okrem toho vydal tiež štyri koncertné nahrávky, spoločný album s The Roots s názvom Wake Up! (2010) a podieľal sa aj na nahrávke Cruel Summer (2012) labelu G.O.O.D Music. Na konte má desať cien Grammy a získal tiež Oscara a Zlatý glóbus za pieseň Glory, ktorú nahral s rapperom Commonom na soundtrack snímky Selma (2014). Okrem hudby sa venuje aj herectvu, predstavil sa napríklad vo filme La La Land (2016).