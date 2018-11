S komiksovou legendou sa dnes lúčili jeho najbližší: Toto bolo posledné želanie Stana Leeho

"Stan bol vždy neoblomný v tom, že nechce veľký verejný pohreb a tak jeho rodina v súlade s jeho želaniami zorganizovala malý uzavretý obrad," uviedla Leeho spoločnosť POW! Entertainment vo vyhlásení, ktoré poskytla agentúre The Associated Press. POW! Entertainment zriadila na Leeho webstránke spomienkovú stenu, kde môžu jeho priatelia, kolegovia a fanúšikovia zdieľať svoje myšlienky, modlitby a pocty. Na sociálnych sieťach zverejnia správy od jeho kolegov a ďalších umelcov. V pláne sú pritom aj ďalšie pocty zosnulej legende.

Stan Lee vstúpil do sveta komiksu v 60. rokoch minulého storočia a priblížil komiksových superhrdinov širokým masám, najmä deťom a mládeži. Podľa kritikov bol tiež prvým autorom komiksov, ktorý komiksových hrdinov "poľudštil" tým, že im často prisudzoval už nielen kladné a chvályhodné vlastnosti. Podľa agentúry Associated Press (AP) priniesol do sveta komiksu tiež komplikovanejší príbeh a zápletku, hovorovejší jazyk, satiru, prvky science fiction a v niektorých prípadoch až filozofický rozmer. Autor niektorých z najznámejších komiksov histórie ako napríklad Spider-Man, Hulk alebo X-Men zomrel v pondelok v nemocnici v Los Angeles.