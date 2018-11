Lucie Bílá rozpredáva svoj šatník: Zmiešané reakcie fanúšičiek... Ehm, TOTO jej ale nevyšlo!

Okrem toho, že je Lucie výborná speváčka, ktorú milujú nielen Česi, ale aj Slováci, tak je vo svojej podstate aj dobrá duša. Rada pomáha ľuďom a tentokrát sa rozhodla podporiť veriacich v obci, kde momentálne žije. Hoci však urobila niečo pre dobrú vec, až tak celkom jej to nevyšlo.

Lucie Bíla podporuje obnovu kaplnky v obci Otvovice.

Speváčka sa rozhodla vytriediť niektoré svoje kúsky, poväčšine samozrejme čierne, ktoré už nosiť nebude, a predať ich na bazáriku. Svojím rozhodnutím sa pochválila aj na sociálnej sieti, čo mnohí jej fanúšikovia ocenili a sú nadšení, že dobrí ľudia nevymreli. „Vy máte zlaté srdce," píše jedna z fanúšičiek a ďalšia sa pridáva: „Lucka, vidno, že máte dobré srdiečko. Nech sa vám vaše prianie splní."

Lucie Bílá vyrába aj ruženčeky. Zdroj: Jan Zemiar

Napriek podporným komentárom od fanúšikov, ktorí jej kroky oslavujú a vrelo ju podporujú, našli sa aj ženy so zmätenými reakciami. Najmä preto, že mnohé z nich by rady vlastnili kúsok, ktorý patril ich idolu, no keďže je Lucie taká útla, len nízke percento dám sa do jej oblečenia vojde. „Ale Luci, to je oblečenie na pidilidi," reaguje na veľkosť oblečenia jedna z komentujúcich. „To budú musieť kupovať deti, veď ste drobučká," napísala na margo čiernovláskinej postavy ďalšia žena.

Lucie Bíla sa rozhodla rozpredať svoj šatník. Zdroj: Instagram L.B.