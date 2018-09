Nečakaný šok pre Gotta a Bílú: Tento rok im Slávikov nedajú!

Česká hudobná obec má hlavu v smútku. Odovzdávanie cien za najlepšie spevácke a hudobné výkony jej organizátori zrušili. Zlaté slávičie konto božského Káju sa tak na číslo 43 nezvýši a niekdajšia porotkyňa talentovej súťaže, či chce, či nechce, ostane stagnovať na jubilejnom čísle 20. Prečo sa tento rok odovzdávanie cien neuskutoční?

20-násobná zlatá slávica Lucie Bílá a 42-násobný zlatý slávik Karel Gott tento rok obídu naprázdno.

Za všetkým je pragmatický dôvod organizátora Jaroslava Těšinského. Člena agentúry, ktorá Českého slávika organizuje, zasiahli zdravotné problémy, kvôli ktorým musel ísť na operáciu. Diagnostikovali mu zhubný nádor. „Áno je to pravda, momentálne už mám výsledky v poriadku. Veľa času si zobrala rekonvalescencia, a tak si na tento rok berieme oddychový čas,“ prezradil českému portálu blesk.cz.

Pre tento rok je súťaž zrušená. Naskytá sa ale otázka, čo bude v ďalších rokoch. Obnoví sa tradícia Českého Slávika? Napríklad na Slovensku je táto anketa populárnosti spevákov a skupín už niekoľko rokov zrušená. Plány do budúcna odhalil Těšinský: „Plánujeme sa vrátiť s modernou súťažou, ktorá bude brať do úvahy silu sociálnych sietí. Môžeme sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sa Slávik vrátil a uskutočnil sa tak 23. ročník Slávika pod vedením agentúry Musica Bohemica.“

To, že sa odovzdávanie cien za rok 2018 neuskutoční, oznámil Těšinský majstrovi Gottovi osobne. „Pána Gotta som osobne informoval, že Český slávik nebude. Aspoň nie pre tento rok. A som rád, že všetko pochopil,“ povedal organizátor. Hoci spevák okolnosti chápe, správa ho pravdepodobne nepotešila, keďže už roky k zlatej soške nikoho okrem seba nepustil a zastáva názor, že toto oceňovanie má na hudobnej scéne svoje nezastupiteľné miesto.