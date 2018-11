Veľkolepý príchod Michala Davida na Slovensko: Priletel súkromným vrtuľníkom... VIDEO!

Český spevák, ktorý stojí za hitmi ako Céčka, Nonstop či Nesnáším loučení po ročnej prestávke opäť zavítal na slovenskú pôdu. Vo štvrtok 15. novembra odohral svoj prvý koncert v Brezne, na ktorý prišiel naozaj v neprehliadnuteľnom štýle. Namiesto vlaku či auta zvolil o čosi netradičnejší dopravný prostriedok – vrtuľník.

Michal David prišiel na Slovensko vo veľkom štýle. Zdroj: Mejdan roku ​

Ako pristávacia plocha poslúžilo futbalové ihrisko. Ak malo divadlo s vrtuľníkom svojich divákov, zrejme sa veľmi čudovali, prečo pristáva na trávnatom povrchu a prečo vôbec na Horehroní. Vysvetlenie je vskutku jednoduché. Sedel v ňom Michal David, ktorý by pri inom druhu transportu nemal šancu koncert stihnúť.

Na netradičný spôsob prepravy, ktorý hudobník zvolil, sme opýtali organizátora, pána Jagoša, ktorý nám situáciu objasnil. „Išiel z Prahy do Brezna na koncert, ktorý bol včera (štvrtok, pozn. redakcie) v Brezne na zimnom štadióne a išiel vrtuľníkom z toho titulu, že inak by to z Prahy do Brezna nestihol, pretože sa vrátil z dovolenky,“ povedal pre topky.sk.

Čerstvo oddýchnutý sa tak Michal David postavil na pódium a odohral skvelý koncert v Banskobystrickom kraji. Ďalšie tri vianočné koncerty ho v rámci turné Mejdan roku ešte čakajú v decembri. Konkrétne 11.12. v Steel Arene v Košiciach, 12.12. v Športovej hale v Žiline a 13.12. v NTC v Bratislave. Lístky si môžete zakúpiť na stránke predpredaj.sk.