Bude aj svadba? Bílej zajačik sa odhodlal... Aha, čo má na ruke!

PRAHA - Fúha, tak ten to s ňou myslí naozaj vážne! Už takmer dva roky tvorí Lucie Bílá pár s o 18-rokov mladším Radkom Filipim. Hoci sa dvojica minulý rok na krátky čas rozišla, láska ich opäť spojila a vyzerá to tak, že sú šťastnejší ako kedykoľvek predtým. O tom koniec-koncov svedčí aj najnovšie gesto namakaného fešáka...

Hovorí sa, že zamilované páry by si mali dávať dobrý pozor na nápady, ktoré síce vyznievajú extrémne romanticky, no v budúcnosti sa im môžu vypomstiť. Žiarivým príkladom je tetovanie – či už mena alebo podobizne svojej polovičky. Mnohé ženy a muži potom opäť skončili na stole tatéra, ktorý im takéto „znamenie lásky“ musel prekresliť. No a v tom horšom prípade je na odstránenie laserový zákrok, po ktorom pokožka nevyzerá práve esteticky.

Radek si na ruku nechal vytetovať podpis svojej lásky. Zdroj: Instagram R.F.

Dvojici to spolu perfektne klape. Zdroj: Instagram L.B.

Luciin partner sa ale ničoho podobného neobáva a zjavne očakáva, že mu to so speváčkou vydrží minimálne navždy. Na ruku si dal totiž zvečniť jej podpis a pridal aj červené srdiečko. Výtvorom sa pochválil na sociálnej siete a za svoje krásne gesto okamžite zožal množstvo pozitívnych reakcií. „Už si moja navždy,“ napísal stručne no výstižne k snímke svojej potetovanej ruky. Zostáva už len dúfať že zamilovanému páriku to spolu naozaj vydrží.