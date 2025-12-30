Slovensko je vo svete rešpektované: Slovenská diplomacia ide v súlade s PVV, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Slovenská republika je vo svete rešpektovaná, tvrdenia opozície o izolácii sú lži a propaganda. Aj v tomto roku vláda pokračovala v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany v súlade s programovým vyhlásením vlády (PVV). Tento názorový prúd v súčasnosti už nikto nespochybňuje, pretože máme za sebou konkrétne výsledky. V koncoročnom rozhovore pre TASR to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Veľmi tvrdo a zodpovedne presadzujeme naše národno-štátne záujmy v rámci Európskej únie, pretože to je náš životný priestor, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie. Zároveň orientujeme našu zahraničnú politiku aj na ekonomickú diplomaciu a snažíme sa byť tiež viditeľní v rámci medzinárodných organizácií,“ skonštatoval šéf rezortu.
archívne video
Minister potvrdil, že Slovensko má dobré a korektné vzťahy so susednými krajinami i ostatnými partnermi a je vo svete rešpektované. Vyzdvihol význam nášho členstva v EÚ, NATO, OSN, OBSE či OECD. Je podľa neho prirodzené, že v rámci organizácií jednotlivé krajiny pri niektorých otázkach zastávajú rôzne názory. „Západní partneri nemusia určiť, že máme mať jednotný názor. Práve naopak, je potrebné, aby sme si všetky veci prediskutovali a rešpektovali aj ten iný,“ skonštatoval Blanár.
Významné udalosti tohto roka
Za významné udalosti tohto roka považuje napríklad stretnutie členov Rady predsedov Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov na Slovensku, ministerské rokovanie zoskupenia Stredoeurópskej päťky C5, návštevu generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna, generálneho riaditeľa UNESCO Khaleda El-Enanyho či námestníka generálneho tajomníka OSN a osobitného vyslanca OSN pre technológie Amandeepa Singh Gilla. Vyzdvihol tiež, že sa podarilo uskutočniť aj množstvo ďalších návštev na ministerskej i prezidentskej úrovni.
Silný pilier slovenskej zahraničnej politiky
Za silný pilier slovenskej zahraničnej politiky považuje ekonomickú diplomaciu. „Zorganizovali sme 16 obchodných misií, ktoré sú presne zacielené na perspektívne krajiny, a máme výborné odozvy priamo zo strany podnikateľov. (...) Posilňujeme aj plnohodnotných ekonomických diplomatov, z celkového plánu 43 máme obsadených už 37 miest, ktoré sú konkrétne zamerané na jednotlivé trhy. Rozširujeme sieť našich ambasád práve do oblastí, kde sme ekonomickú diplomaciu zadefinovali ako jednu z prioritných, a to je indopacifický priestor a Globálny juh,“ priblížil šéf rezortu. Pozitívne vníma, že napriek konsolidácii sa ministerstvu darí získavať európske fondy a vďaka nim digitalizovať a zlepšovať jeho služby pre občanov. Vyzdvihol tiež, že sa podarilo posilniť silu cestovného pasu SR, ktorý dnes patrí medzi najsilnejšie na svete.
Rezort zároveň podľa jeho slov pokračoval v príprave na kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. „Máme už viac ako 100 dohôd o našej podpore v kandidatúre a pracujeme na ďalších,“ ozrejmil Blanár. Poukázal tiež na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc v tomto roku. „Spolu s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra sme usporiadali šesť náročných evakuačných letových operácií, či už to bolo z Libanonu, z Izraela, z vojnových zón, či už to bolo aj pre občanov iných krajín, ale predovšetkým občanov Slovenskej republiky. Podarilo sa nám zorganizovať komplikovaný logistický presun palestínskych štipendistov z Pásma Gazy a sme spoľahlivým partnerom aj pri mimoriadne dôležitých medicínskych evakuáciách detských pacientov z Gazy,“ doplnil.
Vývoj udalostí na Ukrajine
Osobne ministra najviac v tomto roku mrzí vývoj udalostí na Ukrajine. „Toto je pre mňa aj osobne taká, by som povedal, najcitlivejšia časť, preto sa aj snažíme udržiavať blízky kontakt s ukrajinskou stranou, a to tiež prostredníctvom medzivládnych zasadnutí, kde sme dohodli a realizujeme mnoho praktických projektov na pomoc obyvateľom nášho východného suseda,“ uviedol. SR zároveň podľa neho rovnako udržiava korektné vzťahy s Ruskom. „Pretože Ruská federácia tu ostane, je to náš významný obchodný partner z hľadiska energetických zdrojov a my nemôžeme pretrhať tie vzťahy, aj keď máme výhrady k mnohým veciam, ktoré sa zo strany Ruskej federácie udiali, pretože je pre nás neakceptovateľné menenie hraníc silou,“ vysvetlil šéf rezortu. Zopakoval, že SR zastáva v tejto súvislosti diplomatické riešenie. Apeloval tiež na potrebu čo najskôr vojnu ukončiť.