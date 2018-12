Dcéra exfarmárky po drastickej zmene: To je ale sexi dračica!

Je to naozaj ona? Pri fotkách dcéry exfarmárky Renáty Greschner sa naozaj zamyslíte, či skutočne ide o tú istú osobu. Guľatá tínedžerka sa premenila na úspešnú fitessku. Cvičiť pritom začala len pred dvomi rokmi a za ten čas žne jeden úspeh za druhým. „Písalo sa o mne v časopisoch, vysielalo sa naživo v Teleráne, reportáž v Reflexe, súťaže, ktorých som sa zúčastnila, skvelé umiestnenia a skúsenosti. Kto by to bol niekedy povedal, však," spomína s nostalgiou Lea.

Ako sama priznáva, v mladosti sa stala obeťou šikany práve kvôli jej nadváhe. „To, že som trpela obezitou, všetci veľmi dobre viete, boli tam výsmechy okolia a šikanovanie... Bolo to príšerné obdobie, po škole, keď som prišla domov, som sa rozplakala a trpela."

O svojich pocitoch sa rozrozprávala na sociálnej sieti a ako jedna z mála priznala, že cesta fitness smerom nie je vôbec ľahká. „Ten, kto si neprejde prípravou a cestou na súťaž, ani len nevie, čo všetko to obnáša. Zlé nálady, odvrkovanie a hádky. Áno, aj to je bohužiaľ súčasťou...," priznala fitnesska. „Moja príprava na jeseň bola neuveriteľne náročná, ale môžem povedať, že som dala do toho celé moje srdce a tá vášeň, ktorú si u mňa tento šport získal, je neopísateľná!"

Lea chce ísť príkladom aj ostatným. „Rada by som motivovala aj iných, ktorí si podobným obdobím prechádzajú. Všetko je to o Vás a o tom, ako veľmi to chcete. Chceš sa zmeniť? Tak nezačínaj od zajtra, od pondelka, od ďalšieho mesiaca. Na čo čakáš? Začni hneď TERAZ! Nie je čas, strácať čas." Ste motivovaní do nového roku?