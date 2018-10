Búrlivý šoubiznisový ROZVOD: Známe tváre si nevedia prísť na meno... Bitka o veľké peniaze!

PRAHA - Začiatkom augusta sa na verejnosť dostala informácia o tom, že vzťah českej speváčky Lucie Vondráčkovej (38) a hokejistu Tomáša Plekanca (35) je v troskách. Partnermi boli dlhých 8 rokov, z toho 7 fungovali ako manželia. Dnes je však idylke koniec a dvojica si doslova nevie prísť na meno. Aktuálne sa hádajú o to, kde prebehne rozvod - v hre sú totiž obrovské peniaze!

Manželstvo Lucie Vondráčkovej a Tomáša Plekanca pôsobilo idylicky. No nebola to taká rozprávka, ako sa navonok zdalo - začiatkom augusta sa na verejnosť dostala informácia, že dvojica ide od seba. A vtedy sa medzi expartnermi rozpútala veľká mediálna vojna.

Najprv šokovaná speváčka tvrdila, že sa o rozchode dozvedela prakticky zo sociálnej siete, kde hokejista v mene oboch zverejnil vyjadrenie. Následne sa na verejnosť dostali informácie, že za krachom ich vzťahu mala stáť známa tenistka Lucie Šafářová, s ktorou sa športovec stretáva.

Nasledovali správy o tom, že všetko bolo úplne naopak a milenca mala práve česká speváčka. Jeden druhého označovali za klamára a dokonca sa do ich verejnej prestrelky zamiešal aj ich údajný kamarát. Aktuálne je najväčším problémom miesto, kde sa dvojica rozvedie.

Vondráčková totiž žiadosť o rozvod podala v Kanade. Vycítila vraj príležitosť vytĺcť z krachu vzťahu s úspešným hokejistom čo najviac peňazí. A ďalšia mediálna prestrelka je na svete. Plekanec totiž, samozrejme, s takýmto scenárom nesúhlasí.

V hre je predsa len niekoľko stoviek miliónov českých korún a kanadské rozvodové právo je naozaj veľkorysé. Súd môže speváčke priklepnúť polovicu toho, čo hokejista za spoločné roky zarobil a tiež polovicu nehnuteľností. „Sme česká rodina, chceli sme vychovávať deti v Česku a zrazu sa máme rozvádzať v Kanade?“ pýtal sa v rozhovore pre Seznam Zprávy rozzúrený Plekanec. Reakcia zo strany Lucie nenechala na seba dlho čakať.

„Čo na tom, že Tomáš sám žije 15 rokov v Kanade, že Lucie žije s ním už 8 rokov v Kanade a že sa ich deti narodili v Kanade, ich bydliskom je Kanada, majú kanadské občianstvo, chodia do kanadskej školy a škôlky. Tomáš Plekanec bol ako otecko prekvapený, že sa jeho deti vrátili do Kanady a budú tam s ním po celú sezónu, nečakal to. Ako sa toto jeho prekvapenie zhoduje s jeho stále proklamovaným záujmom o deti?“ povedal Vondráčkovej právnik.

Zdá sa, že dvojicu pred definitívnou bodkou ich vzťahu čakajú ešte dlhé doťahovačky. Dnes hokejista oslavuje svoje 36. narodeniny. Tak azda si aspoň tie trochu užije. Prajeme všetko najlepšie!