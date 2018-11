Z rozvodu si robí srandu: Vondráčkovej muž sa dobre baví!

BRNO – Ich odlúčenie a rozvodové konanie sa čím ďalej, tým viac zamotáva. Kým hokejista Tomáš Plekanec (36) sa vrátil do svojej rodnej zeme, jeho stále manželka Lucie Vondráčková (38) chce zubami-nechtami ostať v Kanade. Hoci prechádzajú naozaj náročným obdobím, český útočník si z rozvodu robí žarty.

V lete sa začala ich vojna, keď oznámili koniec vzťahu. Odvtedy si oni sami aj ich právnici odkázali cez médiá mnoho. Najnovšie Pleky skončil s hokejom v Kanade, a to najmä preto, aby mohol byť viac so synmi, a vrátil sa do Čiech. Paradoxom však je, že s deťmi viac času nestrávi. Práve kvôli ich matke, ktorá chce silou mocou rozvod v Kanade a rovnako tam chce aj ostať žiť.

Vondráčková a Plekanec sú v rozvodovom konaní. Zdroj: profimedia.sk

Rodákovi z Kladna vôbec nepríde logické, aby ich rozvádzali kanadské súdy, keď sú obaja Česi a ich deti takisto. Zo strany Vondráčkovej tak ide zrejme len o vypočítavosť, keďže zámorské právo by jej prisúdilo viac benefitov ako to české.

Aj keď rozvod nie je práve prechádzka ružovou záhradou a zasiahne najmä neplnoleté deti, Pleky dokáže na túto tému žartovať. V pondelok sa v Brne konala tlačovka k jeho nástupu do tímu Kometa Brno. Napriek tomu, že padali otázky najmä o jeho hráčskej kariére, sám si takzvane kopol aj do svojej aktuálnej situácie.

Lucie chce žiť so synmi v Kanade. Zdroj: youtube.com

Plekanec je známy tým, že sledoval aj zápasy iných tímov v NHL. Keď sa jeden z prítomných novinárov spýtal, či sledoval aj svojich súperov v extralige a prvej lige, Tomáš svojou odpoveďou prekvapil. Pri odpovedi totiž nečakane zabŕdol do svojho súkromia a urobil si srandu zo svojho rozvodu. „Mal som o tom dobrý prehľad, minulú a predminulú sezónu som dosť sledoval, ale tento rok som bol skôr ponorený v knižkách kanadského rodinného práva,“ povedal s úsmevom.