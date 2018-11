Vondráčkovej ex pred rozvodom šokuje: KONIEC v NHL, vracia sa do Česka... Urobil to naschvál?!

PRAHA - Česká speváčka Lucie Vondráčková (38) a hokejista Tomáš Plekanec (36) začiatkom augusta oznámili svoj rozchod. Hoci ich spoločné vyjadrenie pôsobilo, že idú od seba v dobrom, skutočnosť bola napokon iná. Ich vzťah sa verejne prepieral celé mesiace a dvojica sa dodnes nedokáže dohodnúť ani na tom, kde bude rozvod prebiehať. Aktuálne sa na verejnosť dostala informácia o tom, že športovec v NHL končí a vracia sa do svojej rodnej krajiny... Celé to zaváňa vypočítavosťou!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec sa v poslednom období verejne naťahujú o to, kde bude ich rozvod prebiehať. Zatiaľ čo Lucie žiada, aby sa uskutočnil v Kanade, z čoho by vytĺkla nemalé peniaze, Plekanec je rázne za to, aby sa oficiálny koniec ich vzťahu konal v rodnom Česku.

V hre je predsa len niekoľko stoviek miliónov českých korún a kanadské rozvodové právo je naozaj veľkorysé. Súd totiž môže speváčke priklepnúť polovicu toho, čo hokejista za spoločné roky zarobil a tiež polovicu nehnuteľností. „Sme česká rodina, chceli sme vychovávať deti v Česku a zrazu sa máme rozvádzať v Kanade?“ pýtal sa v rozhovore pre Seznam Zprávy rozzúrený Plekanec.

O to viac jeho rozhodnutie skončiť s hokejom v NHL a pokračovať s ním v rodnom Česku vyznieva ako dobre premyslený krok. V týchto dňoch sa totiž so svojím zámorským klubom Montreal Canadiens rozhodol nadobro skoncovať. „Vždy som sa chcel rozlúčiť s NHL ako hráč Montrealu Canadiens,“ vyhlásil Plekanec. „Chalani mi budú chýbať. Boli pre mňa ako druhá rodina, veď každé ráno som chodil medzi nich. Určite ich budem ďalej sledovať a držať im palce,“ dodal hokejista.

Plekanec o emotívnom konci v NHL: Zvažuje pokračovanie v rodnom Česku

Je síce pravda, že na ukončenie kariéry v zámorí má Tomáš už svoj vek, navyše ho trápia problémy s chrbtom... Ale v súvislosti s tým, čo sa okolo neho aktuálne deje, sa naskytá otázka, či svoje pôsobenie v Montreale zámerne neukončil skôr. Veď hoci mu zmluva s Canadiens končila, mal možnosť prestúpiť aj do iného zámorského klubu, on však túto možnosť okamžite zamietol.

Po definitívnom návrate do Česka mu tak vzniká ďalší pádny dôvod, prečo by sa rozvod s Vondráčkovou mal konať práve tam a nie v Kanade - presne tak, ako chcel on. No ako to je v skutočnosti a či aj rozvod zohral v jeho rozhodovaní o práci nejakú úlohu, vie zrejme len on sám...