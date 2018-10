Prvá kríza Plekanca s tenistkou: Vondráčkovú vymenil za Šafářovú a už to škrípe!

Posledných niekoľko týždňov bolo pre Plekanca a Vondráčkovú naozaj turbulentných. Odkedy oznámili krach ich manželstva, vymenili si niekoľko odkazov cez advokátov. Hráč Montrealu si dokonca aj našiel náhradu za svoju ešte stále manželku. Vzťah, ktorý sa vyvíjal celkom sľubne, však už po krátkom čase prechádza prvou krízou.

Zamilované pohľady Plekanca a Vondráčkovej sú minulosťou.

„Podľa mojich informácií berie Šafářová spiatočku. Ona sa už skôr bála, čo sa bude diať, až sa ich vzťah prevalí, ale takúto smršť negatívnych reakcií rozhodne nečakala. Rozležalo sa jej to v hlave a premýšľa, či jej to všetko za to stojí. Má strach, aby ju ľudia v Čechách neukameňovali,“ prezradil Rytmu života ich tajný zdroj.

Vondráčkovú vymenil za tenistku Šafářovú. Zdroj: Instagram L.S.

Tenistka má vraj na rodáka z Kladna ťažké srdce za to, že všetko príliš uponáhľal. Údajne chce športovec s novou partnerkou aj spoločné dieťa, no ona si to rozhodne takto rýchlo nepredstavovala. Dokonca, práve Lucie bola v jej predchádzajúcich vzťahoch tá, ktorá mala navrch a teraz je to naopak a má vraj pocit, akoby jej niekto chcel riadiť život.

Vzťah s tenistkou však prechádza prvou krízou. Zdroj: Instagram L.S.

Otázkou teda ostáva to, či ich vzťah vydrží tento nátlak, ktorý je vytváraný na blondínku alebo to bude mať rovnako rýchly koniec ako začiatok a Lucie sa odsťahuje z Plekyho domu v Kanade späť k sebe. „Má ho rada, takže je možné, že prvú krízu ustoja a bude medzi nimi zase všetko dobré,“ konštatoval zdroj.

Je otázne, či nový Plekyho vzťah krízu ustojí. Zdroj: Facebook T.P.