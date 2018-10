Koniec pretvárky? Šokujúce rozhodnutie Kucherenko: ROZVOD!

Od začiatku to vyzeralo tak, že Silvia krízu ustojí. Z jej slov na Sergejovu adresu sa zdalo, že manželia držia pri sebe, na sociálnych sieťach sa dokonca občas pochválila listom, ktorý jej partner poslal spoza mreží. Hoci sa okolo blondínky točilo množstvo mužov, ona ich neustále odbíjala a bola akousi reprezentantkou pevnej manželskej súdržnosti.

Sergejovi v apríli súd vymeral trest. Bol odsúdený na 11 rokov.

Silvia Kucherenko na najvyššom súde, ktorý potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu. Zdroj: Jan Zemiar

Najnovšie sa však zdá, že je všetkému koniec. Denník Nový čas totiž priniesol informáciu, ži dvojici vzťah skrachoval a plánuje sa rozviesť. Ako uvádza, obaja už údajne mali podpísať rozvodové papiere. Samotná Kucherenko síce informáciu nepotvrdila, no podľa zdroja denníka sa mali Sergej so Silviou zhodnúť v tom, že chcú zostať priateľmi. A to najmä kvôli spoločnému synčekovi Alexandrovi.