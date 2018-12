Labužníčka Kucherenko provokuje: Ako vystrihnutá z porna!

BRATISLAVA – Tá sa s tým nebabre a na sociálnu sieť vešia, čo si zmyslí. Nepozerá na to, či pobúri ľudí, ktorí ju sledujú. Veď ak nechcú, nech to nerobia! Silvia Kucherenko (36) dráždi mužov najmä sexi fotkami v spodnej bielizni. Tentoraz však pridala jednu z kuchyne, ktorá je doslova ako vystrihnutá z porna. Na dôvažok pridala aj komentár adresovaný všetkým puritánkam!

Silvia patrí medzi kontroverzné tváre slovenského šoubiznisu. Neraz šokovala svojím vyjadrením či zábermi, ktoré pridáva na sociálnu sieť. Raz je z nej starostlivá mama na plný úväzok, hneď na to vystaví svoju postavičku vo zvodnej spodnej bielizni. Tentoraz pridala príspevok, ktorý v mnohých vyvoláva zmiešané pocity. Hoci pózuje v kuchyni, vyzerá to ako dobrá reklama na porno.

Silvia vie, ako upútať. Zdroj: Instagram S.K.

Nie je nahá, nemá podväzky ani kostým prísnej učiteľky, a predsa to vyvoláva pocit, že záber je ako vystrihnutý z filmu pre dospelých. Kucherenko chcela spropagovať to, ako si každé ráno labužnícky pochutnáva na mliečnom koktaile, no jedna z komentujúcich podotkla, že fotka má trochu perverzný nádych.

Modelka si z toho však ťažkú hlavu nerobí. Na obdobných komentároch sa údajne skôr pobavila. „Buďte nad vecou ľudia. Tvárite sa ako najväčší puritáni a realita je iná. Načo máte Instagram? Choďte do knižnice,“ odpísala Silvia. A nezabudla jeden príspevok na Instastories venovať priamo všetkým puritánkam.

„No puritánky, nesledujte môj insta. Radšej vôbec nesledujte insta. Potom sa nečudujte, že Vám muži utekajú za inými, ktoré nie sú tak zatrpknuté a úzkoprsé. Mne žiaden muž nikdy za inou neutiekol. Tak ma nepoúčajte, čo mám na svojom Instagrame postovať a čo nie. Radšej si odo mňa berte príklad!“ vyjadrila svoj názor brunetka. Nuž posúďte sami, kam by ste tento záber zaradili vy.

Zdroj: Instagram SK

Zdá sa však, že napokon takzvané puritánky tento súboj vyhrali. Silvia predmetné zábery zo sociálnej siete vymazala.