Expresný vzťah v slovenskom šoubiznise: Len pred mesiacom sa spoznali a teraz... Aha, koho zbalila známa markizáčka!

BRATISLAVA - To bola ale rýchlovka! Adam Žampa (28) je slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní, ktorý má za sebou na športovom poli množstvo úspechov. Najnovšie sa ale zdá, že sa mu ani zďaleka nedarí iba v profesionálnej oblasti. Sympatický fešák je totiž vo vzťahu s kráskou z Markízy!

Ide o Michaelu Kertészovú, ktorá pôsobí ako redaktorka v Teleráne a okrem toho aj ako moderátorka v známom rádiu. Práve ona bola tou, ktorá sa o novinku podelila. Na Instagrame zverejnila spoločnú fotografiu s Adamom a z popisu bolo zrejmé, že objatie na snímke nie je len priateľské.

Naznačila, že Žampa je jeden z jej splnených snov. Pár sa pritom zoznámil iba nedávno. Presnejšie, bolo to koncom septembra. Adam vtedy zavítal na rozhovor do rádia, kde brunetka pracuje a stretli sa tam vôbec po prvýkrát. Dvojica si teda musela hneď padnúť do oka, keďže po mesiaci svoj vzťah zverejnila.

Michaela Kertészová sa svojou novou láskou pochválila na Instagrame. Zdroj: Instagram

Moderátorka Michaela Kertészová je čerstvo zamilovaná. Zdroj: Instagram

Hoci Michaela vzťah potvrdila, športovec je pri vyjadreniach obozretný. „S Miškou sme sa stretli v rádiu a k téme vzťahy sa nebudem vyjadrovať. Ja som v prvom rade profesionálny športovec a všetku svoju energiu dávam momentálne do športu a na túto tému sa ďalej vyjadrovať nebudem,” uzavrel pre Topky.sk túto tému Adam.