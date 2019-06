Bleskový ROZVOD Silvie Kucherenko a jej manžela: Vybavili ich za hodinu!

To, že mala dvojica manželské problémy, nebolo tajomstvom a hovoriť o tejto téme nemala problém ani kontroverzná blondínka. Tá zostala sama so synom Alexandrom (7) po tom, ako jej manžela v roku 2015 zatkla polícia a od roku 2017 si odpykáva 11-ročný trest vo väzení.

Silvia Sergeja zo všetkých síl bránila a verila v jeho nevinu. Kritická situácia však pravdepodobne neprispela k riešeniu problémov, ktoré dvojica v manželstve pociťovala a na jeseň minulého roku nasledovala žiadosť o rozvod.

Súd tejto žiadosti vyhovel a uplynulý utorok ich 11-ročné manželstvo ukončil. Pojednávania sa zúčastnil aj Sergej, ktorého na súd priviedli priamo spoza múrov väzenia. Konanie malo skutočne rýchly priebeh a dvojica si vypočula rozsudok približne po hodine.

K rýchlemu odbaveniu pravdepodobne prispel aj fakt, že Silvia a Sergej sa nerozišli v zlom. Chcú zostať v priateľskom vzťahu, a to hlavne kvôli ich synovi Sergejovi. „So Sergejom máme korektný vzťah a to sa nezmení. Stále si myslím, že je to dobrý človek a vážim si ho. Rovnako to vnímam aj z jeho strany. Spája nás náš milovaný syn a tak to bude navždy," uviedla pre Nový čas modelka.

