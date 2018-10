Luxusná párty našich celebrít: Padali horúce bozky, Mary Bartalos ukázala obrúčku a... V spoločnosti opäť aj Schindlerová!

Cez víkend sa v historických priestoroch Slovenskej filharmónie konal v poradí šiesty ročník benefičného galavečera Fashion Sparkling Charity night, ktorého celkový výťažok vo výške 23 500 eur pomôže dobročinnej zbierke Hodina deťom. Ambasádormi projektu sa po Matejovi Tóthovi a Dominike Navara Cibulkovej stali obľúbené tváre z markizáckych obrazoviek Marek Fašiang a Mária Bartalos.

výťazok vo výške 23 500 eur pomôže dobročinnej zbierke Hodina deťom. Zdroj: Jan Zemiar

Obaja prišli v spoločnosti svojich partnerov - herec s modelkou Terezou Bizíkovou a herečka s manželom Adriánom Bartalosom. Dvojica si svoje áno povedala v tajnosti koncom apríla neďaleko Nového mesta nad Váhom. No a v spoločnosti spolu doslova žiarili. A obom na prstoch žiarili aj obrúčky. Zdá sa, že dvojica stavila na jednoduchú, ale peknú klasiku z bieleho zlata.

Marek Fašiang prišiel s partnerkou, modelkou Terezou Bizíkovou a herečka Mary Bartalos prišla v spoločnosti manžela Adriána Bartalosa. Zdroj: Jan Zemiar

Takéto obrúčky zdobia ruky Mary Bartalos a jej manžela Adriána. Dvojica stavila na jemné obrúčky z bieleho zlata. Zdroj: Jan Zemiar

Počas večera padali aj horúce bozky. Jeden z lásky si so svojím manželom vymenila sestra Aleny Pallovej, Miss Intercontinental 2006 Katarína Mihalová Manová. A priateľskú pusu venoval svojej kamarátke Kristíne Kormúthovej módny návrhár Fero Mikloško. Veď napokon brunetka v ten večer nebola len priateľské garde módneho guru, ale aj modelkou jeho fashion diela.

Takýto horúci bozk si počas večera dala Miss Intercontinental Katarína Mihalová Manová s manželom. Zdroj: Jan Zemiar

Priateľskú pusu venoval módny návrhár Fero Mikloško moderátorke Kristíne Kormúthovej.

No a v neposlednom rade sa medzi pozvanými objavila aj bývalá superstaristka Martina Schindlerová, ktorá doposiaľ dlhé roky žila v ústraní. Po rozvode sa však zdá, že by sa opäť rada vrátila do ruchu slovenského šoubiznisu. V poslednom období sa totiž začala oveľa viac objavovať v spoločnosti. Pozrite, ako jej to počas večera pristalo!

Dobročinného večera Fashion Sparkling Charity Night sa zúčastnila aj bývalá superstaristka Martina Schindlerová. Zdroj: Jan Zemiar

