Z módneho návrhára Mikloška filmový producent: Takúto koko*inu natočím aj ja!

Kontroverzná snímka sa dotýka témy homosexuality a poukazuje na problémy, ktorými mnohí mladí ľudia prechádzajú. Myšlienka prišla od agentúry a Fero sa úlohy zhostil s veľkým entuziazmom. „Áno, áno, chcem to urobiť, chcem byť toho producentom a chcem to byť ja, ktorý to urobí prvý na Slovensku," s hrdosťou vyhlásil Mikloško.

Celý projekt trval asi rok a samotné natáčanie prebehlo už v lete. „Chcel som, aby to bolo nejakým spôsobom náučné pre túto našu Slovač, aby sme boli k sebe tolerantnejší, podľa mňa my Slováci nie sme vôbec tolerantný národ.”

VIDEO: Pozrite si rozhovor s Ferom Mikloškom

Od filmu očakáva rôzne reakcie. „Očakávam, aby ho ľudia kritizovali, milovali, nenávideli, aby si z neho niečo zobrali a uvidíme, čo z toho bude.” Do filmu taktiež prepožičal svoje šaty, ušité na mieru mladému mužovi a vytvorené špeciálne pre tento film, čím rafinovane prepojil tému aj s módou.

Zdroj: Jan Zemiar

Samotný návrhár sa netají svojou sexuálnou orientáciou a otvorene priznal, že si sám podobnými vecami prešiel, no dnes už o tom hovorí s humorom a nadhľadom. „Pre mňa to bolo podobné, ale nie až do takej miery, že by mi niekto daroval šaty. A ešte od Mikloška, to by som sa tešil! Každému jednému mladému gejovi by som najradšej teraz daroval šaty odo mňa, nech sa prihlásia,” vtipne zakončil návrhár.

Film by mal byť čoskoro dostupný na kanáli youtube.com.

Celý videorozhovor s Ferom Mikloškom si môžete pozrieť vyššie.