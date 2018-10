Toľko si ho ľudia doberali, až... Kazík sa zbavil najväčšej pýchy: Veď to už ani nie je on!

Spolu s ďalšími slovenskými spevákmi ako Eva Máziková, Dušan Grúň, Michal Dočolomanský, Zora Kolínska, Marcela Laiferová či Jana Kocianová bavil televíznych divákov v šou Repete. K Robovi Kazíkovi odjakživa neodmysliteľne patrili fúzy a spevák si ich dokonca prifarboval.

Ľudia si ho pamätajú zo šou Repete. Zdroj: RTVS

Mal na to jednoduchý dôvod, ktorý prezradil v Smotánke: „No bolo to tak, že v určitom období mi išli tak do ryšava, a to sa mi nepáčilo." Za pravdu mu dala aj Máziková, že ani jej by sa to nepáčilo. Po rokoch sa však repeťák vzdal čiernej farby a nechal to na prírodu.

Prečo sa však rozhodol viac si fúzy nezafarbovať a zbaviť sa tak svojho poznávacieho znamenia a zároveň svojej pýchy? „Už si ma toľko doberali, že stačilo," priznal Kazík. Dokonca si z neho robil žarty aj sám Majster N, keď na jednej z akcií vyhlásil, že si chcel kúpiť čiernu farbu, ale žiadnu nemali, pretože ju spevák všetku vykúpil na fúzy.

Robo Kazík kedysi a dnes. Zdroj: TV MARKÍZA