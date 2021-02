Zosnulý Robo Kazík (†73): Posledné FOTO na verejnosti… Tu bol ešte plný energie!

Príčina smrti Roba Kazíka (†73): Našla ho manželka... Korona to vraj nebola!

Robo Kazík sa dostal do povedomia verejnosti v 90. rokoch, keď zahviezdil v obľúbenej hudobnej šou Repete. Roky patril k popredným interpretom slovenských šlágrov. V pondelok ráno však Slovensko zasiahla smutná správa. Spevák náhle zomrel. Najnovšie informácie hovoria o tom, že príčinou smrti bol infarkt.

Tomu by nasvedčoval aj fakt, že ešte pred pol rokom bol plný energie a žiadne vážnejšie zdravotné problémy ho netrápili. Prezradil nám to zdroj z jeho okolia. „Ešte pred pol rokom, keď bol na pohrebe ženy Otta Weitera, bol úplne v pohode. Sršal energiou, bavil sa so známymi. Nič nenasvedčovalo tomu, že by na tom bol zdravotne zle,“ dozvedeli sme sa.

To bolo zároveň aj poslednýkrát, čo ho objektívy fotoaparátov zachytili na verejnosti. Aj napriek smutnej udalosti a vyššiemu veku pôsobil silne a čiperne. A práve v takejto forme si ho diváci môžu pripomenúť dnes večer na Senzi Tv, kde špeciálne odvysielajú časť relácie Senzi svet s Bašou, ktorej hosťom bol Robo Kazík. Česť jeho pamiatke!

Zdroj: Jan Zemiar