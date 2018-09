Legendárna Jana Kocianová podľahla rakovine: Známi Slováci v ŠOKU... Nevedel som, že je to s ňou tak zlé!

BRATISLAVA – V pondelok ráno obletela Slovensko smutná správa o odchode Jany Kocianovej (†72) do speváckeho neba. Potom, ako jej v roku 2014 diagnostikovali rakovinu prsníka, sympatická optimistka svoj boj prehrala. Bol to šok nielen pre rodinu, ale aj jej kolegov.

Jana Kocianová bola rodáčkou zo Šaštína. Odtiaľ sa s rodinou presťahovala do hlavného mesta, aby mohla rozvíjať svoj spevácky talent. Vďaka zlatu v hrdle mala možnosť sprevádzať na turné aj božského Káju, ktorý bol do nej kedysi zamilovaný. Janino srdce však patrilo inému mužovi, aj napriek tomu, že Gottov záujem jej imponoval.

Pripomeňte si najväčší hit Jany Kocianovej - Zahoď starosti.

Speváčku si mnohí spájajú s reláciou Repete, kde odznieval hit, ktorý poznajú starí aj mladí – Zahoď starosti. Okrem toho bola súčasťou orchestra Juraja Velčovského, manžela svojej dobrej kamarátky Oľgy Szabovej, ktorú jej smrť veľmi zasiahla. „Precestovali sme veľa kilometrov, zdieľali sme spolu javisko, šatňu. Boli sme dobré priateľky. Ach, je to veľmi ťažké, spomínam na ňu len v tom dobrom, vždy som ju obdivovala ako speváčku. Je to smutná správa. Boli sme veľmi úzko späté, máme len krásne spomienky. Už ani manžel nežije, tak hádam sa v nebi stretli,“ povedala Szabová hlasom zastretým smútkom.

Na slovenskú legendu, ktorá už nadobro zahodila všetky starosti, si zaspomínal aj Otto Weiter. „Nielen vynikajúco spievala, ale cítila rytmus, šla aj do blues a jazzu. Mala neuveriteľný feeling. Keď spievala v Repete klasické strednoprúdové pesničky pop music, dala do toho úplne iné cítenie. Asi máloktorá speváčka na Slovensku to dokáže takto cítiť. Toto bolo na nej vždy to zaujímavé,“ povedal spevák a s úsmevom dodal: „Vážili sme si na nej, že bola bezproblémový človek, nerobila intrigy, ale aj to, že mala neuveriteľné hudobné cítenie. Je to obrovská strata. Nielen pre nás, kolegov, ale aj pre celého Slovensko, pretože odišla jedna veľká spevácka ikona.“

Smrť speváčky veľmi prekvapila repeťáka Dušana Grúňa. Zdroj: Profimedia

Správa o smrti speváčky, o ktorej vyšla aj biografia, zasiahla tiež Dušana Grúňa. Ten len ťažko verí tomu, že sa to naozaj udialo. „Veľmi ma to ranilo, táto správa, hneď zrána som sa to dozvedel. Nevedel som, že je to s Jankou tak zlé. Ona bola tak silná, že to nedala najavo, nikomu o tom nerozprávala, nikomu sa nesťažovala, takže je to taká nečakaná rana. Napriek tomu, koľko víťazstiev mala za sebou, tak ostala skromná, priateľská a nevyvyšovala sa,“ povedal pre topky.sk Grúň, ktorý na Janku spomína ako na fantastickú ženu a výbornú speváčku.

Aj markizácka svokra Gizka Oňová vyjadrila ľútosť a smútok nad správou o úmrtí legendy. „Strašne ma to šokovalo. Lebo viete, každý sa zľakne, keď rovesník odíde. Vtedy okamžite si povie, bože môj, je toto možné?“ povedala Gizka a zároveň si na Janu zaspomínala: „Aj keď sme neboli blízke kolegyne, predsa len som ju evidovala ako vynikajúcu reprezentantku slovenskej hudby. Mala široký záber, obdivovala som ju a mala nenapodobiteľnú farbu hlasu. Je mi to vrcholne ľúto, vyjadrujem aj sústrasť jej manželovi. Je to také malé upozornenie, že človek nevie, čo bude zajtra.“

Do Jany Kocianovej bol dokonca zamilovaný aj Karel Gott. Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Hoci Jana podstúpila po diagnostikovaní rakoviny prsníka aj operáciu, choroba ju predsa len premohla. Aj speváčka Marcela Laiferová mala pocit, že Kocianová vyzerá dobre a jej stav sa zlepšuje. „Ona o tej chorobe nikdy nehovorila, bola veľmi uzavretý človek,“ spomína na Janku a zároveň odkazuje všetkým ženám, že prevencia je viac ako dôležitá. „Toto je zasa také memento pre všetky ženy, aby chodili na kontroly a dávali si pozor na zdravie, pretože je nemilosrdné, ako smrť chodí stále okolo nás a môže to prísť každý deň. Je mi to ľúto, pretože ešte mohla obšťastniť ľudí koncertmi. Bola vynikajúca speváčka, no bohužiaľ, do farebnosti slovenskej muziky bude veľmi chýbať,“ vyjadrila svoj smútok Laiferová.

Napriek tomu, že Jana Kocianová svoj veľký boj s rakovinou prehrala, v srdciach rodiny, fanúšikov a kolegov ostane navždy vrytá. A rovnako tak aj jej hudobná tvorba ako Nekonečná láska, Pár nôt, Každý deň či nesmrteľný hit Zahoď starosti.