Podzámskej dcéra (13) zmenená na nepoznanie: Pred rokom ešte neviniatko a dnes... Krátke vlasy a pírsingy!

Zdá sa, že Elena Podzámska je benevolentná mama a jej pubertálna dcéra má dosť veľkú voľnosť. Za posledný rok sa totiž dramaticky zmenila. Na to, že má len trinásť rokov, začala pôsobiť dosť drsne. Už to nie je to malé dievčatko, čo vyzeralo ako princezná.

Radka sa dosť ponáša na svoju mamu a zdedila po nej aj bohatú hrivu. No mladá rebelka evidentne po výzore neviniatka vôbec netúži. Už v lete sa objavila v kine s poriadne skrátenými vlasmi.

Zdroj: Jan Zemiar

Na jednom uchu sa jej dokonca skvel pírsing. No Radka sa najnovšie rozhodla pôsobiť ešte viac ako drsné dievča. A urobila to, čo by mnohým dievčatám v jej veku rodičia nedovolili. Pírsing má totiž už aj v nose. Fotku zmenenej školáčky zverejnila na sociálnej sieti samotná jej mama.

Zdroj: Instagram EP